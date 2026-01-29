Pumas, Santos, Cruz Azul y Toluca vuelven a la acción: horarios y transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026

/ 29 enero 2026
    Pumas, Santos, Cruz Azul y Toluca vuelven a la acción: horarios y transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026
    En el Apertura 2025, Santos Laguna se impuso con autoridad 3-0 a Pumas UNAM en el Estadio Corona, resultado que marcó el antecedente más reciente entre ambos en Liga MX. FOTO: ESPECIAL

La Liga MX retoma su curso con duelos clave en la fecha, donde destacan Puebla FC vs Toluca FC, Pumas UNAM ante Santos Laguna y FC Juárez frente a Cruz Azul

El fútbol mexicano retoma actividad tras la pausa obligada por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, que detuvo la actividad de la fase regular del Clausura 2026 por casi dos semanas.

Con la Jornada 4 lista para disputarse del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, la Liga MX vuelve con duelos clave para la pelea en la tabla general.

Puebla vs Toluca: el viernes que abre la jornada

La actividad arranca el viernes 30 de enero a las 7 de la noche con el duelo entre Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para integrar el staff de la Selección Noreste

La Franja intentará aprovechar su localía para sumar unidades que lo acerquen a la parte alta de la tabla, mientras que Toluca buscará mantener su buen arranque en el Clausura 2026 y seguir presionando entre los primeros lugares.

El partido podrá seguirse en Azteca 7 y FOX One, además de distintas plataformas de streaming.

Pumas ante Santos: exigencia en Ciudad Universitaria

Más tarde ese mismo viernes, a las 9 de la noche, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario.

Los universitarios buscarán sacar ventaja en casa para escalar posiciones en la tabla, enfrentando a un Santos que aún no ha encontrado regularidad en el torneo.

La transmisión está prevista en VIX Premium.

Juárez vs Cruz Azul: duelo fronterizo con ambiciones

A las 9:06 de la noche del viernes, FC Juárez será local frente a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos, con la intención de consolidarse dentro de los 8 primeros lugares, recibirán a una Máquina Celeste que llega con la mirada puesta en mantenerse competitiva en la parte alta del certamen.

Este duelo también será transmitido por Azteca 7 y FOX One.

La Jornada 4 incluye un calendario amplio de encuentros que se jugarán hasta el domingo, donde otros equipos como América, Chivas de Guadalajara, Atlas, Monterrey y León buscarán puntos clave para sus aspiraciones en el Clausura 2026.

El regreso del torneo promete emociones, goles y reacomodos importantes en la tabla general tras la pausa.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

