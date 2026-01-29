Pumas, Santos, Cruz Azul y Toluca vuelven a la acción: horarios y transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026
La Liga MX retoma su curso con duelos clave en la fecha, donde destacan Puebla FC vs Toluca FC, Pumas UNAM ante Santos Laguna y FC Juárez frente a Cruz Azul
El fútbol mexicano retoma actividad tras la pausa obligada por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, que detuvo la actividad de la fase regular del Clausura 2026 por casi dos semanas.
Con la Jornada 4 lista para disputarse del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, la Liga MX vuelve con duelos clave para la pelea en la tabla general.
Puebla vs Toluca: el viernes que abre la jornada
La actividad arranca el viernes 30 de enero a las 7 de la noche con el duelo entre Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc.
La Franja intentará aprovechar su localía para sumar unidades que lo acerquen a la parte alta de la tabla, mientras que Toluca buscará mantener su buen arranque en el Clausura 2026 y seguir presionando entre los primeros lugares.
El partido podrá seguirse en Azteca 7 y FOX One, además de distintas plataformas de streaming.
Pumas ante Santos: exigencia en Ciudad Universitaria
Más tarde ese mismo viernes, a las 9 de la noche, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario.
Los universitarios buscarán sacar ventaja en casa para escalar posiciones en la tabla, enfrentando a un Santos que aún no ha encontrado regularidad en el torneo.
La transmisión está prevista en VIX Premium.
Juárez vs Cruz Azul: duelo fronterizo con ambiciones
A las 9:06 de la noche del viernes, FC Juárez será local frente a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Los Bravos, con la intención de consolidarse dentro de los 8 primeros lugares, recibirán a una Máquina Celeste que llega con la mirada puesta en mantenerse competitiva en la parte alta del certamen.
Este duelo también será transmitido por Azteca 7 y FOX One.
La Jornada 4 incluye un calendario amplio de encuentros que se jugarán hasta el domingo, donde otros equipos como América, Chivas de Guadalajara, Atlas, Monterrey y León buscarán puntos clave para sus aspiraciones en el Clausura 2026.
El regreso del torneo promete emociones, goles y reacomodos importantes en la tabla general tras la pausa.