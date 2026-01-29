Pumas, Santos, Cruz Azul y Toluca vuelven a la acción: horarios y transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026

El fútbol mexicano retoma actividad tras la pausa obligada por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, que detuvo la actividad de la fase regular del Clausura 2026 por casi dos semanas.

Con la Jornada 4 lista para disputarse del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, la Liga MX vuelve con duelos clave para la pelea en la tabla general.

Puebla vs Toluca: el viernes que abre la jornada

La actividad arranca el viernes 30 de enero a las 7 de la noche con el duelo entre Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja intentará aprovechar su localía para sumar unidades que lo acerquen a la parte alta de la tabla, mientras que Toluca buscará mantener su buen arranque en el Clausura 2026 y seguir presionando entre los primeros lugares.

El partido podrá seguirse en Azteca 7 y FOX One, además de distintas plataformas de streaming.