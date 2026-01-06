Nacho Rivero deja Cruz Azul y se convierte en refuerzo de Xolos para el Clausura 2026

/ 6 enero 2026
    Nacho Rivero deja Cruz Azul y se convierte en refuerzo de Xolos para el Clausura 2026
    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul tras consolidarse como líder del vestidor y pieza clave en los recientes títulos del club, para iniciar una nueva etapa con Xolos de Tijuana. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

El capitán y referente de Cruz Azul en los últimos años cerrará su etapa en La Máquina para regresar a Xolos de Tijuana

Ignacio Rivero cerrará su etapa con Cruz Azul y continuará su carrera con Xolos de Tijuana, en una operación que marcará una de las salidas más relevantes del club celeste rumbo al Torneo Clausura 2026.

El mediocampista uruguayo, capitán y referente de La Máquina en los últimos años, dejará La Noria tras un ciclo prolongado en el que se consolidó como pieza clave dentro y fuera de la cancha.

Rivero, de 33 años, llegó a Cruz Azul en 2020 y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular gracias a su regularidad, liderazgo y capacidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo.

Con el paso del tiempo asumió el gafete de capitán y se convirtió en uno de los futbolistas más representativos del proyecto que rompió la sequía de títulos del club.

Durante su etapa con los cementeros disputó más de 230 partidos oficiales, aportó goles, asistencias y fue protagonista en momentos decisivos.

En su palmarés con Cruz Azul destacan el título de Liga MX del Clausura 2021, así como otros campeonatos nacionales e internacionales que consolidaron su legado en la institución.

Más allá de los números, Rivero fue reconocido por su carácter competitivo, su influencia en el vestidor y su identificación con la afición, factores que lo colocaron como uno de los símbolos recientes del equipo.

El movimiento responde también a una reestructuración del plantel celeste de cara al Clausura 2026, en la que la directiva busca liberar plazas y ajustar la nómina para registrar nuevos refuerzos.

En ese contexto, la salida del uruguayo se acordó de manera consensuada, poniendo fin a una etapa considerada exitosa por ambas partes.

Para Rivero, el destino será Tijuana, club al que regresa tras haber vestido anteriormente la camiseta fronteriza entre 2018 y 2020.

Con Xolos, el mediocampista ya conoce el entorno y el estilo de la institución, por lo que su llegada apunta a fortalecer el proyecto deportivo con experiencia y liderazgo inmediato.

Se espera que el acuerdo sea por varios torneos, lo que le permitirá tener continuidad en la recta final de su carrera en la Liga MX.

La despedida de Rivero deja un hueco importante en Cruz Azul, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, mientras que Xolos suma a un jugador probado en el futbol mexicano, con títulos, jerarquía y un perfil que apunta a ser determinante en el Clausura 2026.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

