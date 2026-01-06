Nacho Rivero deja Cruz Azul y se convierte en refuerzo de Xolos para el Clausura 2026

Ignacio Rivero cerrará su etapa con Cruz Azul y continuará su carrera con Xolos de Tijuana, en una operación que marcará una de las salidas más relevantes del club celeste rumbo al Torneo Clausura 2026. El mediocampista uruguayo, capitán y referente de La Máquina en los últimos años, dejará La Noria tras un ciclo prolongado en el que se consolidó como pieza clave dentro y fuera de la cancha. Rivero, de 33 años, llegó a Cruz Azul en 2020 y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular gracias a su regularidad, liderazgo y capacidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo. TE PUEDE INTERESAR: Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento Con el paso del tiempo asumió el gafete de capitán y se convirtió en uno de los futbolistas más representativos del proyecto que rompió la sequía de títulos del club.

Durante su etapa con los cementeros disputó más de 230 partidos oficiales, aportó goles, asistencias y fue protagonista en momentos decisivos. En su palmarés con Cruz Azul destacan el título de Liga MX del Clausura 2021, así como otros campeonatos nacionales e internacionales que consolidaron su legado en la institución. Más allá de los números, Rivero fue reconocido por su carácter competitivo, su influencia en el vestidor y su identificación con la afición, factores que lo colocaron como uno de los símbolos recientes del equipo. El movimiento responde también a una reestructuración del plantel celeste de cara al Clausura 2026, en la que la directiva busca liberar plazas y ajustar la nómina para registrar nuevos refuerzos. En ese contexto, la salida del uruguayo se acordó de manera consensuada, poniendo fin a una etapa considerada exitosa por ambas partes. Para Rivero, el destino será Tijuana, club al que regresa tras haber vestido anteriormente la camiseta fronteriza entre 2018 y 2020.