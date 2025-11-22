Con la presencia de Johan Vásquez, Cagliari y Genoa empatan 3-3 en duelo vibrante de Serie A

En un duelo cargado de intensidad y emociones, el Cagliari y el Genoa igualaron 3-3 en la jornada de la Serie A disputada en el Estadio Unipol Domus, donde ambos equipos dejaron una exhibición ofensiva que mantuvo al público al filo de la butaca.

El marcador se abrió temprano con el tanto de Vitinha al minuto 18 para el Genoa, pero los locales respondieron justo después con el tanto de Gennaro Borrelli al 33’, iniciando una cadena frenética de anotaciones en ambas porterías.

Leo Östigard devolvió la ventaja a la visita al 41’, aunque apenas dos minutos más tarde Sebastiano Esposito emparejó el marcador 2-2.

En el complemento, Borrelli firmó su doblete y parecía encaminar la victoria del Cagliari; sin embargo, en la recta final, Aaron Martín apareció con un disparo bombeado que sorprendió al guardameta y selló el definitivo 3-3 al minuto 83.