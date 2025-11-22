Con la presencia de Johan Vásquez, Cagliari y Genoa empatan 3-3 en duelo vibrante de Serie A

Fútbol
/ 22 noviembre 2025
    Con la presencia de Johan Vásquez, Cagliari y Genoa empatan 3-3 en duelo vibrante de Serie A
    Johan Vásquez se unió a la celebración del tanto del empate genovés en el tramo final del partido. FOTO: AP

El mexicano volvió a ser titular y tuvo un papel clave en la defensa del Genoa en un partido lleno de goles y emociones

En un duelo cargado de intensidad y emociones, el Cagliari y el Genoa igualaron 3-3 en la jornada de la Serie A disputada en el Estadio Unipol Domus, donde ambos equipos dejaron una exhibición ofensiva que mantuvo al público al filo de la butaca.

El marcador se abrió temprano con el tanto de Vitinha al minuto 18 para el Genoa, pero los locales respondieron justo después con el tanto de Gennaro Borrelli al 33’, iniciando una cadena frenética de anotaciones en ambas porterías.

Leo Östigard devolvió la ventaja a la visita al 41’, aunque apenas dos minutos más tarde Sebastiano Esposito emparejó el marcador 2-2.

TE PUEDE INTERESAR: Aulla’ el ‘Lobo de Tepeji’: Fulham vence 1-0 al Sunderland con gol de Raúl Jiménez

En el complemento, Borrelli firmó su doblete y parecía encaminar la victoria del Cagliari; sin embargo, en la recta final, Aaron Martín apareció con un disparo bombeado que sorprendió al guardameta y selló el definitivo 3-3 al minuto 83.

PARTICIPACIÓN DESTACADA DE JOHAN VÁSQUEZ

El defensa mexicano Johan Vásquez volvió a aparecer como titular con el Genoa y tuvo un rol fundamental en el esquema defensivo del equipo.

Aunque el partido fue de constante ida y vuelta y no registró acciones ofensivas directas como gol o asistencia, su trabajo en zona baja fue determinante para evitar que el marcador se inclinara aún más a favor del conjunto local.

Vásquez sumó otro partido completo en Italia, consolidándose como un elemento indiscutible en la alineación.

Su constancia como titular continúa fortaleciendo su presencia internacional y mantiene su proyección rumbo a futuras convocatorias con la Selección Mexicana, además de incrementar su valor competitivo dentro del futbol europeo.

SENSACIONES DESPUÉS DEL PARTIDO

Para el Cagliari, el punto resulta positivo en su lucha por mantenerse lejos de los puestos de descenso, mientras que el Genoa rescata un empate que evita una derrota dolorosa, aunque el equipo deberá ajustar errores defensivos para no comprometer resultados en adelante.

El partido deja una lección clara: ambos clubes tienen un poder ofensivo significativo, pero también muestran vulnerabilidades en la última línea que deberán corregirse para aspirar a objetivos mayores en la Serie A.

