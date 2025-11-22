‘Aulla’ el ‘Lobo de Tepeji’: Fulham vence 1-0 al Sunderland con gol de Raúl Jiménez

    ‘Aulla’ el ‘Lobo de Tepeji’: Fulham vence 1-0 al Sunderland con gol de Raúl Jiménez
    Jiménez volvió a ser protagonista con Fulham y marcó el gol del triunfo al minuto 84. FOTO: X/FULHAM

El delantero mexicano apareció en el minuto 84 para darle tres puntos vitales al Fulham; su actuación fue determinante en un juego cerrado en Craven Cottage

Fulham consiguió una victoria fundamental al derrotar 1-0 al Sunderland en Craven Cottage, duelo correspondiente a la jornada del futbol inglés.

El protagonista absoluto fue el mexicano Raúl Jiménez, quien marcó el único gol del encuentro al minuto 84, rompiendo un empate que parecía inamovible.

Tras un partido de dominio territorial por parte de Fulham pero con escasas oportunidades claras, Jiménez encontró el momento perfecto para aparecer.

Aprovechó un servicio de Samuel Chukwueze dentro del área y definió con potencia, enviando el balón al fondo de las redes y desatando la celebración local.

La prensa internacional destacó el oportunismo del atacante mexicano y la importancia del gol en la lucha del club por alejarse de la zona baja de la tabla.

ACTUACIÓN DESTACADA DEL DELANTERO MEXICANO

Raúl Jiménez fue el factor diferencial del encuentro. Además del tanto decisivo, se mantuvo activo durante el juego, generó espacios en ataque y fue referencia constante para el equipo de Londres.

Al momento del gol, el Fulham había insistido en campo rival, pero sin encontrar claridad; la eficacia del mexicano cambió por completo la historia del partido.

Con esta anotación, Jiménez suma una actuación de alto impacto dentro de una temporada en la que busca continuidad y protagonismo, luego de llegar a dos anotaciones y una asistencia en la Temporada.

Su gol fue reconocido como un impulso emocional y deportivo para el plantel, que necesitaba urgentemente sumar de a tres.

La victoria permite al Fulham tomar oxígeno en la clasificación, alcanzando la posición 15 con 14 puntos y ganar confianza de cara a las próximas jornadas, tal como la del próximo domingo ante el Tottenham.

El equipo londinense venía de resultados irregulares, y el aporte del mexicano llega en un momento clave para consolidar la recuperación.

