‘Aulla’ el ‘Lobo de Tepeji’: Fulham vence 1-0 al Sunderland con gol de Raúl Jiménez

Fulham consiguió una victoria fundamental al derrotar 1-0 al Sunderland en Craven Cottage, duelo correspondiente a la jornada del futbol inglés.

El protagonista absoluto fue el mexicano Raúl Jiménez, quien marcó el único gol del encuentro al minuto 84, rompiendo un empate que parecía inamovible.

Tras un partido de dominio territorial por parte de Fulham pero con escasas oportunidades claras, Jiménez encontró el momento perfecto para aparecer.

Aprovechó un servicio de Samuel Chukwueze dentro del área y definió con potencia, enviando el balón al fondo de las redes y desatando la celebración local.

La prensa internacional destacó el oportunismo del atacante mexicano y la importancia del gol en la lucha del club por alejarse de la zona baja de la tabla.