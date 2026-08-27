Jornada 6 de Liga MX: Cruz Azul, bajo presión; horarios y dónde ver

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX arrancará este viernes 28 de agosto con Atlante vs León, Necaxa vs Cruz Azul y Xolos vs Pumas. El campeón cementero buscará cortar su mala racha, mientras los universitarios intentarán escalar posiciones en su visita a Tijuana. Atlante vs León: la Fiera llega encendida Los Potros recibirán a León a las 7:00 de la noche en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, con transmisión por Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.

Atlante es decimotercero con cinco puntos y viene de perder ante Tigres; sumar en casa es fundamental para acercarse a la zona de clasificación. La Fiera ocupa el octavo sitio con nueve unidades y llega fortalecida por su victoria 2-0 sobre Monterrey. Además, goleó 3-0 al Real Salt Lake para avanzar a semifinales de la Leagues Cup, con doblete de Díber Cambindo y un tanto de Sebastián Vegas. El equipo de Javier Gandolfi intentará conseguir su cuarta victoria del Apertura 2026. El reto será trasladar ese impulso al torneo local pese al desgaste de la doble competencia.

Necaxa vs Cruz Azul: urgencia de reacción A la misma hora, el Estadio Victoria de Aguascalientes será escenario de un choque entre vecinos de la tabla: Necaxa marcha undécimo con siete puntos y Cruz Azul es duodécimo con seis. La transmisión estará disponible por FOX One. La Máquina de Joel Huiqui arrastra tres derrotas consecutivas en Liga MX, la más reciente por 2-0 ante Atlas, además de su eliminación de la Leagues Cup frente al Chicago Fire. El vigente campeón necesita recuperar confianza y corregir una defensa que ha recibido diez goles en cinco jornadas. Los Rayos de Martín Varini tampoco llegan cómodos: acumulan tres encuentros sin ganar. En la fecha anterior empataron 1-1 con Pumas después de adelantarse con un cabezazo de Julián Carranza. La localía les ofrece una oportunidad para recuperar terreno ante un rival que también necesita respuestas.

Xolos vs Pumas: duelo directo por escalar El cierre será en el Estadio Caliente a las 9:10 de la noche, por FOX One. Tijuana es sexto con 10 puntos, pero perdió el invicto al caer 5-2 ante Chivas. El equipo de Sebastián Abreu necesita recomponer su defensa para sostenerse entre los primeros lugares.

Pumas, dirigido por Esteban Solari, llega noveno con ocho unidades y cuatro partidos sin derrota. Luciano Herrera rescató el empate frente a Necaxa, aunque los auriazules buscarán volver a ganar: de hacerlo, alcanzarían once puntos y superarían a Xolos. “Estamos trabajando para encontrar el funcionamiento que hoy todavía no tenemos”, reconoció Solari tras el empate con Necaxa.

La visita a la frontera exigirá una versión más eficaz del ataque universitario. Todos los horarios corresponden al centro de México.