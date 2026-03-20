Convocatoria de Bélgica vs México 2026: De Bruyne y Lukaku confirmados; Thibaut Courtois es baja

Bélgica ya definió al plantel con el que encarará su último tramo de preparación rumbo al Mundial 2026 y en esa lista aparece el duelo ante la Selección Mexicana como una de sus pruebas más atractivas.

El técnico Rudi García presentó una convocatoria de 28 futbolistas para medirse primero a Estados Unidos y después al Tricolor, en un choque que ha generado expectativa por la calidad de los nombres que sí estarán disponibles.

La buena noticia para los Red Devils es la presencia de sus principales referentes ofensivos. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku fueron incluidos en la lista, por lo que México sí tendrá enfrente a dos de los futbolistas más determinantes de la generación belga.