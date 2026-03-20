Convocatoria de Bélgica vs México 2026: De Bruyne y Lukaku confirmados; Thibaut Courtois es baja

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 20 marzo 2026
    Convocatoria de Bélgica vs México 2026: De Bruyne y Lukaku confirmados; Thibaut Courtois es baja
    Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku encabezan la convocatoria de Bélgica para medirse a México en Chicago, en un amistoso clave rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

La Selección de Bélgica dio a conocer su lista de 28 jugadores para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a Estados Unidos y a México en Chicago

Bélgica ya definió al plantel con el que encarará su último tramo de preparación rumbo al Mundial 2026 y en esa lista aparece el duelo ante la Selección Mexicana como una de sus pruebas más atractivas.

El técnico Rudi García presentó una convocatoria de 28 futbolistas para medirse primero a Estados Unidos y después al Tricolor, en un choque que ha generado expectativa por la calidad de los nombres que sí estarán disponibles.

La buena noticia para los Red Devils es la presencia de sus principales referentes ofensivos. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku fueron incluidos en la lista, por lo que México sí tendrá enfrente a dos de los futbolistas más determinantes de la generación belga.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/oficial-cristiano-ronaldo-se-pierde-el-mexico-vs-portugal-por-que-quedo-fuera-de-la-reapertura-del-estadio-banorte-AN19639889

A ellos se suman otras piezas de peso como Jérémy Doku, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Axel Witsel, lo que confirma que Bélgica llegará con un cuadro competitivo al amistoso ante el equipo de Javier Aguirre.

La gran ausencia es Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid no fue considerado después de sufrir una lesión muscular en el cuádriceps derecho, una baja sensible para una selección belga que pierde a uno de sus hombres más experimentados justo en la antesala de sus partidos de preparación.

Reportes recientes señalan que el arquero estará fuera alrededor de seis semanas, motivo por el cual no podrá estar frente a México.

El encuentro entre México y Bélgica se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, después de que los europeos enfrenten a Estados Unidos el 28 de marzo.

Del lado mexicano, este partido forma parte de la preparación final de cara al Mundial 2026, por lo que será una medición de alto nivel ante una selección que mantiene talento, experiencia y profundidad en casi todas sus líneas.

Lista de Bélgica para enfrentar a México

Porteros: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Medios: Kevin De Bruyne, Nathan de Cat, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Kevin De Bruyne
Romelu Lukaku

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
NosotrAs: Y la trampa de la dependencia

NosotrAs: Y la trampa de la dependencia
Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y estímulos fiscales, el plan busca generar 33 mil empleos y diversificar la economía del estado más allá del turismo.

Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd
“Las Alucines”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, posan junto a Un Tal Fredo y su pareja durante la celebración de su enlace matrimonial en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas
El 21 de marzo se regalan flores amarillas por la llegada de la primavera, su simbolismo y su popularidad impulsada por la cultura y tradiciones recientes.

Regalar flores amarillas el 21 de marzo: origen y significado de una tradición que florece en México
Más allá de la fecha, representa una oportunidad para reconocer el papel de los padres en la familia y su evolución en la sociedad actual.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
Épico. Tras cumplir con el servicio militar, los integrantes de BTS retoman los escenarios y preparan una gira mundial.

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global
El antecedente más reciente entre Pumas y América favorece a las Águilas, que llegan al Clásico Capitalino tras imponerse en el último duelo entre ambos en la Liga MX.

Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026