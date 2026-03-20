Convocatoria de Bélgica vs México 2026: De Bruyne y Lukaku confirmados; Thibaut Courtois es baja
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La Selección de Bélgica dio a conocer su lista de 28 jugadores para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a Estados Unidos y a México en Chicago
Bélgica ya definió al plantel con el que encarará su último tramo de preparación rumbo al Mundial 2026 y en esa lista aparece el duelo ante la Selección Mexicana como una de sus pruebas más atractivas.
El técnico Rudi García presentó una convocatoria de 28 futbolistas para medirse primero a Estados Unidos y después al Tricolor, en un choque que ha generado expectativa por la calidad de los nombres que sí estarán disponibles.
La buena noticia para los Red Devils es la presencia de sus principales referentes ofensivos. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku fueron incluidos en la lista, por lo que México sí tendrá enfrente a dos de los futbolistas más determinantes de la generación belga.
A ellos se suman otras piezas de peso como Jérémy Doku, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Axel Witsel, lo que confirma que Bélgica llegará con un cuadro competitivo al amistoso ante el equipo de Javier Aguirre.
La gran ausencia es Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid no fue considerado después de sufrir una lesión muscular en el cuádriceps derecho, una baja sensible para una selección belga que pierde a uno de sus hombres más experimentados justo en la antesala de sus partidos de preparación.
Reportes recientes señalan que el arquero estará fuera alrededor de seis semanas, motivo por el cual no podrá estar frente a México.
El encuentro entre México y Bélgica se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, después de que los europeos enfrenten a Estados Unidos el 28 de marzo.
Del lado mexicano, este partido forma parte de la preparación final de cara al Mundial 2026, por lo que será una medición de alto nivel ante una selección que mantiene talento, experiencia y profundidad en casi todas sus líneas.
Lista de Bélgica para enfrentar a México
Porteros: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.
Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.
Medios: Kevin De Bruyne, Nathan de Cat, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.
Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.