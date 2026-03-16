Cruz Azul vs Rayados: ¿A qué hora juega y dónde ver la Vuelta de Concachampions 2026?

Cruz Azul dio un golpe importante en el primer capítulo de la serie al vencer 3-2 a Monterrey en el Estadio BBVA. En aquel encuentro, La Máquina vino de atrás y logró quedarse con el triunfo gracias a un cierre contundente, por lo que ahora le basta incluso con el empate para avanzar a los Cuartos de Final del torneo de Concacaf.

Rayados, en cambio, necesita ganar en Puebla para mantenerse con vida en la competencia regional.

El partido de Vuelta entre Cruz Azul y Rayados se jugará este martes 17 a las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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La transmisión para territorio mexicano estará disponible por FOX One, de acuerdo con la programación publicada para esta fase del certamen.