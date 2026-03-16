Cruz Azul vs Rayados: ¿A qué hora juega y dónde ver la Vuelta de Concachampions 2026?
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La serie entre La Máquina y Rayados llega abierta al Estadio Cuauhtémoc, donde este martes se definirá a uno de los clasificados a los Cuartos de Final de la ‘Concachampions’
Cruz Azul dio un golpe importante en el primer capítulo de la serie al vencer 3-2 a Monterrey en el Estadio BBVA. En aquel encuentro, La Máquina vino de atrás y logró quedarse con el triunfo gracias a un cierre contundente, por lo que ahora le basta incluso con el empate para avanzar a los Cuartos de Final del torneo de Concacaf.
Rayados, en cambio, necesita ganar en Puebla para mantenerse con vida en la competencia regional.
El partido de Vuelta entre Cruz Azul y Rayados se jugará este martes 17 a las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
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La transmisión para territorio mexicano estará disponible por FOX One, de acuerdo con la programación publicada para esta fase del certamen.
Además del choque entre celestes y regiomontanos, la actividad de este martes en la Concacaf Champions Cup incluye el enfrentamiento entre LD Alajuelense y LAFC, programado para las 7 de la noche en Costa Rica.
Esa serie llega abierta luego del empate 1-1 en la Ida, por lo que el vencedor saldrá del mismo lado del cuadro que Cruz Azul o Monterrey y se convertiría en su posible rival en Cuartos de Final.
En la previa, el duelo entre Cruz Azul y Rayados aparece como uno de los más atractivos de estos octavos de final por la jerarquía de ambas plantillas y por lo cerrado del marcador global.
El conjunto cementero buscará hacer valer su localía administrativa en Puebla y confirmar el buen momento que mostró en la Ida, mientras que Monterrey está obligado a ofrecer una versión más agresiva si quiere remontar y seguir en la pelea por el título internacional.
Partidos de este martes 17 de marzo en la Concacaf Champions Cup
LD Alajuelense vs LAFC — 7 de la noche.
Cruz Azul vs Rayados de Monterrey — 9 de la noche.