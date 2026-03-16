Cruz Azul vs Rayados: ¿A qué hora juega y dónde ver la Vuelta de Concachampions 2026?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 16 marzo 2026
    Cruz Azul vs Rayados: ¿A qué hora juega y dónde ver la Vuelta de Concachampions 2026?
    Cruz Azul y Rayados de Monterrey se enfrentan este martes en Puebla por el boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. FOTO: MEXSPORT

La serie entre La Máquina y Rayados llega abierta al Estadio Cuauhtémoc, donde este martes se definirá a uno de los clasificados a los Cuartos de Final de la ‘Concachampions’

Cruz Azul dio un golpe importante en el primer capítulo de la serie al vencer 3-2 a Monterrey en el Estadio BBVA. En aquel encuentro, La Máquina vino de atrás y logró quedarse con el triunfo gracias a un cierre contundente, por lo que ahora le basta incluso con el empate para avanzar a los Cuartos de Final del torneo de Concacaf.

Rayados, en cambio, necesita ganar en Puebla para mantenerse con vida en la competencia regional.

El partido de Vuelta entre Cruz Azul y Rayados se jugará este martes 17 a las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

La transmisión para territorio mexicano estará disponible por FOX One, de acuerdo con la programación publicada para esta fase del certamen.

Además del choque entre celestes y regiomontanos, la actividad de este martes en la Concacaf Champions Cup incluye el enfrentamiento entre LD Alajuelense y LAFC, programado para las 7 de la noche en Costa Rica.

Esa serie llega abierta luego del empate 1-1 en la Ida, por lo que el vencedor saldrá del mismo lado del cuadro que Cruz Azul o Monterrey y se convertiría en su posible rival en Cuartos de Final.

En la previa, el duelo entre Cruz Azul y Rayados aparece como uno de los más atractivos de estos octavos de final por la jerarquía de ambas plantillas y por lo cerrado del marcador global.

El conjunto cementero buscará hacer valer su localía administrativa en Puebla y confirmar el buen momento que mostró en la Ida, mientras que Monterrey está obligado a ofrecer una versión más agresiva si quiere remontar y seguir en la pelea por el título internacional.

Partidos de este martes 17 de marzo en la Concacaf Champions Cup

LD Alajuelense vs LAFC — 7 de la noche.

Cruz Azul vs Rayados de Monterrey — 9 de la noche.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Concacaf
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Continúa el pago del bimestre marzo-abril de las Pensiones del Bienestar; del 17 al 20 de marzo cobran beneficiarios con apellidos de la M a la R

Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo

Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala