¿Mala suerte para Pumas?... Nathan Silva tocó el trofeo de campeón antes de conquistarlo (Video)

La cuenta regresiva para la gran final del Clausura 2026 ya comenzó y la tensión entre Pumas y Cruz Azul crece con cada declaración. Sin necesidad de que ruede el balón, el ambiente ya se encuentra cargado de emociones, rivalidad y hasta supersticiones que mantienen atentos a miles de aficionados. Durante el tradicional día de medios organizado por la Liga MX, el defensor brasileño Nathan Silva protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al acercarse y tocar el trofeo de campeón frente a las cámaras. El gesto, aparentemente simple, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La reacción no tardó en explotar entre seguidores universitarios, especialmente porque dentro del futbol existe una vieja creencia: tocar la copa antes de conquistarla puede traer “mala suerte”. La imagen recorrió internet en cuestión de minutos y generó un intenso debate entre quienes lo tomaron con humor y quienes consideran que ese tipo de acciones pueden influir emocionalmente en el equipo.

LA SUPUESTA “MALDICIÓN” QUE RECORDARON LOS AFICIONADOS Entre los comentarios que aparecieron en redes sociales, varios aficionados recordaron lo sucedido años atrás con Higor Meritão, previo a la final de la Concachampions contra Seattle Sounders. Aquella historia volvió a tomar fuerza entre la fanaticada auriazul, alimentando nuevamente la narrativa de una supuesta “maldición” relacionada con anticiparse al festejo. Las comparaciones comenzaron a multiplicarse y el tema terminó convirtiéndose en tendencia entre seguidores de ambos clubes. Incluso algunos usuarios compartieron videos, memes y teorías alrededor de la superstición que históricamente acompaña a las finales del futbol mexicano. Pese a toda la controversia, Nathan Silva dejó claro que no cree en ese tipo de situaciones. El central brasileño aseguró que el equipo está concentrado únicamente en el trabajo realizado durante el torneo y en conseguir el campeonato dentro de la cancha. “No, no tengo problema. Es trabajo, compromiso, esfuerzo”, declaró el futbolista en entrevista con Azteca Deportes, minimizando completamente las supersticiones alrededor del trofeo. LA DECLARACIÓN QUE CALENTÓ LA RIVALIDAD CON CRUZ AZUL Pero el momento viral no terminó ahí. Nathan Silva también aprovechó los micrófonos para lanzar una declaración que incrementó todavía más la tensión de cara a la final ante Cruz Azul. “Ellos rentaron nuestra casa porque con todo respeto no tienen estadio”, expresó el defensor auriazul al referirse a la etapa reciente en la que La Máquina disputó partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario.

Las palabras del brasileño provocaron reacciones inmediatas entre aficionados celestes y universitarios. Mientras algunos seguidores de Pumas respaldaron el comentario como parte de la rivalidad deportiva, otros consideraron que la declaración añade presión innecesaria previo al duelo decisivo. La final del Clausura 2026 promete convertirse en una de las más intensas de los últimos años. Entre supersticiones, declaraciones picantes y cuentas pendientes entre ambas instituciones, el escenario está listo para una batalla que paralizará al futbol mexicano.

DATOS CURIOSOS • En el futbol existe la creencia de que tocar el trofeo antes de ganar una final puede atraer mala suerte. • La imagen de Nathan Silva tocando la copa se volvió viral en menos de una hora en redes sociales. • Cruz Azul utilizó el Estadio Olímpico Universitario como sede temporal durante parte de sus recientes torneos. • Pumas no disputa una final de Liga MX desde hace varios torneos, lo que aumenta la expectativa de su afición. • Las finales entre clubes capitalinos suelen generar uno de los mayores niveles de audiencia en el futbol mexicano.

Publicidad