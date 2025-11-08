Chivas derrota a Rayados y Tigres domina al San Luis: así marcha la parte alta del Apertura 2025

La fase regular del Apertura 2025 llega a su fin el día de hoy y con ellos nos dejó dos resultados clave en la Jornada 17, donde Guadalajara y Tigres cerraron con victorias que modificaron la parte alta de la clasificación. Mientras el Rebaño aseguró su boleto directo a la Liguilla tras vencer 4-2 a Monterrey, los felinos superaron 3-1 al Atlético de San Luis y terminaron como líderes momentáneos del torneo. En el Estadio Akron, el equipo dirigido por Gabriel Milito resolvió un partido que comenzó con amplio dominio. Efraín Álvarez abrió el marcador al minuto 10 con un disparo de media distancia, seguido por las anotaciones de Armando González (22’) y Roberto Alvarado (31’), que pusieron al Guadalajara con ventaja de tres goles antes del descanso. TE PUEDE INTERESAR: Elena Rybakina conquista las WTA Finals con triunfo sobre Aryna Sabalenka En la segunda parte, Monterrey ajustó con los ingresos de Sergio Canales y Roberto de la Rosa, quienes lideraron la reacción visitante. Rayados descontó con dos goles en los minutos 72 y 80, lo que encendió la tensión en las tribunas. Sin embargo, en tiempo agregado, Javier “Chicharito” Hernández firmó el 4-2 definitivo con un cabezazo al 93’, cerrando la victoria que aseguró el pase directo del Rebaño a la Liguilla.

El guardameta Tala Rangel también fue determinante en el cierre, evitando el empate en dos intervenciones clave. Con este resultado, Chivas llegó a 31 puntos y finalizó en la cuarta posición general, mientras que Monterrey quedó en el séptimo lugar con 27 unidades, obligado a disputar el Play-In.

TIGRES SE COLOCA COMO LÍDER PROVISIONAL Por su parte, en el Estadio Universitario, Tigres cumplió con la tarea ante un Atlético de San Luis que comenzó con ventaja. João Pedro adelantó a los potosinos al minuto 6 tras una asistencia de Sebastián Pérez Bouquet, pero los dirigidos por Robert Dante Siboldi reaccionaron antes del descanso. Ángel Correa empató al 30’ con un remate cruzado, y la presión de los locales continuó en el complemento. El segundo gol llegó al minuto 56 por medio de Marco Farfán, quien aprovechó un rebote tras tiro de esquina para colocar el 2-1. La expulsión de Jahaziel Marchand (64’) dejó en desventaja a los visitantes, y Diego Lainez selló el 3-1 al 73’ con un zurdazo que definió el rumbo del encuentro.