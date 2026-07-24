De becario a presidente: Francisco Iturbide toma el mando de la Liga MX

La Liga MX abrió una nueva etapa con el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, oficializó el 24 de julio la designación, ratificada por unanimidad por los 18 clubes. ¿Quién es Francisco Iturbide, nuevo presidente de la Liga MX? Iturbide, de 37 años, conoce el futbol mexicano por dentro. Se formó como delantero en las fuerzas básicas del América, pasó por Alebrijes de Oaxaca y hace 11 años ingresó como becario a la Liga MX.

Después escaló hasta ser director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo. Su perfil técnico y conocimiento interno fueron claves para recibir el respaldo de los propietarios. Además, obtuvo el visto bueno del Comité de Ética y Buen Gobierno. ¿Qué hará Francisco Iturbide al frente de la Liga MX? El directivo ejecutará la reforma de gobierno corporativo aprobada antes del Mundial 2026. Entre sus funciones estarán coordinar calendarios, supervisar torneos, preservar la integridad de las competencias y fortalecer la relación con los clubes y la FMF.

También deberá elevar la calidad deportiva, mejorar la experiencia de los aficionados y aumentar el valor comercial de la Liga MX. Asimismo, conducirá cuatro comités estratégicos que buscarán reforzar la transparencia y la participación de los socios. El relevo ocurre mientras la Liga MX se separa jurídicamente de la FMF para adquirir personalidad y mayor autonomía; la Federación conservará su papel regulador y Arriola seguirá como comisionado. Iturbide adelantó que el desarrollo del talento mexicano será prioridad. Buscará ampliar las oportunidades para futbolistas de fuerzas básicas, mejorar la infraestructura y construir una competencia más sólida.

La tarea incluye convertir la reestructura en resultados visibles, en medio de debates como el ascenso y descenso y la expansión del campeonato. De becario a la máxima oficina, Francisco Iturbide toma el mando con el desafío de modernizar a la Liga MX.