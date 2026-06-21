De dormir en la calle a récord Guinness: la increíble historia de Alireza Beiranvand

La vida de Alireza Beiranvand volvió a tomar fuerza en el Mundial 2026. El portero de Irán, figura en el empate 0-0 ante Bélgica en Los Ángeles, no solo sostuvo a su selección con atajadas clave: también reactivó una de las historias más impactantes del futbol internacional.

Antes de ser mundialista, Beiranvand fue un niño nómada en Sarabias, Lorestan, donde creció en una familia dedicada al pastoreo. Como hijo mayor, trabajó desde pequeño para ayudar en casa, pero su sueño era jugar futbol. Su padre no compartía esa ilusión y, según perfiles biográficos, llegó a romperle guantes y ropa deportiva para alejarlo de la portería.

La respuesta de Alireza fue extrema: escapó rumbo a Teherán sin dinero y con una idea fija: convertirse en futbolista profesional. En la capital iraní durmió en la calle, pasó noches afuera de clubes, trabajó lavando autos, en una pizzería y como obrero, mientras buscaba una oportunidad.