De dormir en la calle a récord Guinness: la increíble historia de Alireza Beiranvand

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    De dormir en la calle a récord Guinness: la increíble historia de Alireza Beiranvand
    Alireza Beiranvand, portero de Irán, volvió a ser figura en el Mundial 2026 tras una vida marcada por la superación y récords Guinness. FOTO: AP

El portero de Irán, figura ante Bélgica, pasó de enfrentar el rechazo de su padre y dormir en Teherán a ser mundialista y dueño de récords Guinness

La vida de Alireza Beiranvand volvió a tomar fuerza en el Mundial 2026. El portero de Irán, figura en el empate 0-0 ante Bélgica en Los Ángeles, no solo sostuvo a su selección con atajadas clave: también reactivó una de las historias más impactantes del futbol internacional.

Antes de ser mundialista, Beiranvand fue un niño nómada en Sarabias, Lorestan, donde creció en una familia dedicada al pastoreo. Como hijo mayor, trabajó desde pequeño para ayudar en casa, pero su sueño era jugar futbol. Su padre no compartía esa ilusión y, según perfiles biográficos, llegó a romperle guantes y ropa deportiva para alejarlo de la portería.

La respuesta de Alireza fue extrema: escapó rumbo a Teherán sin dinero y con una idea fija: convertirse en futbolista profesional. En la capital iraní durmió en la calle, pasó noches afuera de clubes, trabajó lavando autos, en una pizzería y como obrero, mientras buscaba una oportunidad.

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Aquel camino terminó por construir a uno de los arqueros más reconocibles de Asia. Beiranvand debutó en la élite con Naft Tehran, se consolidó en Persepolis, probó suerte en Europa con Royal Antwerp y Boavista, y actualmente defiende al Tractor FC. Con Irán disputó Mundiales, Copas Asiáticas y dejó una imagen imborrable en Rusia 2018, cuando le detuvo un penal a Cristiano Ronaldo en el empate 1-1 ante Portugal.

Su historia también está escrita en el libro Guinness. Beiranvand posee el récord del saque de mano más largo en un partido oficial, con 61 metros y 26 milímetros ante Corea del Sur en 2016. Además, se le atribuye otro registro por un despeje de volea de 78.014 metros en 2019, muestra de una potencia que convirtió su brazo derecho en arma ofensiva.

Hoy, a los 33 años, el iraní sigue siendo mucho más que una figura bajo los tres postes. Es el portero que pasó de pastor y migrante sin techo a mundialista, récord Guinness y héroe nacional. Su apellido no solo pesa por sus atajadas, sino por una historia de resistencia que volvió a emocionar al futbol.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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