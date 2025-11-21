¡De las canchas al banquillo! Humberto ‘Chupete’ Suazo, nuevo director técnico del San Luis
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El exjugador de Rayados de Monterrey inicia su carrera como entrenador al frente del club que lo catapultó
Humberto Andrés Suazo Pontivo, mejor conocido como “Chupete” Suazo, fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del San Luis de Quillota para la temporada 2026 de la Primera B de Chile, en lo que marca el comienzo de su carrera como estratega profesional y un regreso simbólico al club donde inició su trayectoria como futbolista.
El nombramiento fue confirmado por el propio San Luis de Quillota a través de un comunicado en redes sociales, donde dieron la bienvenida al exdelantero, celebrando su llegada como un proyecto que buscará renovar la ilusión de la afición “canaria”.
Suazo, quien se formó y debutó profesionalmente en el club, vuelve ahora en el rol de entrenador principal.
TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura
Para Suazo, este será su primer trabajo como director técnico, luego de una exitosa carrera como goleador en el futbol internacional, donde destacó con la Selección de Chile y con clubes como los Rayados de Monterrey en México, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.
Su paso a los banquillos representa un nuevo desafío en el que deberá trasladar su liderazgo, conocimiento táctico y capacidad competitiva hacia la gestión de grupo.
San Luis de Quillota viene de una campaña irregular en la que quedó lejos del ascenso y terminó en la parte media de la tabla.
Además, más del 90 por ciento del plantel finalizó contrato al cierre de la temporada, por lo que Suazo tendrá la tarea de reconstruir prácticamente desde cero el proyecto deportivo para competir por un lugar en la Primera División de Chile.
Su principal misión será armar un plantel fuerte, definir una idea de juego y generar identidad desde el inicio de la temporada.