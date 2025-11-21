¡De las canchas al banquillo! Humberto ‘Chupete’ Suazo, nuevo director técnico del San Luis

Humberto Andrés Suazo Pontivo, mejor conocido como “Chupete” Suazo, fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del San Luis de Quillota para la temporada 2026 de la Primera B de Chile, en lo que marca el comienzo de su carrera como estratega profesional y un regreso simbólico al club donde inició su trayectoria como futbolista.

El nombramiento fue confirmado por el propio San Luis de Quillota a través de un comunicado en redes sociales, donde dieron la bienvenida al exdelantero, celebrando su llegada como un proyecto que buscará renovar la ilusión de la afición “canaria”.

Suazo, quien se formó y debutó profesionalmente en el club, vuelve ahora en el rol de entrenador principal.

Para Suazo, este será su primer trabajo como director técnico, luego de una exitosa carrera como goleador en el futbol internacional, donde destacó con la Selección de Chile y con clubes como los Rayados de Monterrey en México, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.