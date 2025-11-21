¡De las canchas al banquillo! Humberto ‘Chupete’ Suazo, nuevo director técnico del San Luis

Fútbol
/ 21 noviembre 2025
    ¡De las canchas al banquillo! Humberto ‘Chupete’ Suazo, nuevo director técnico del San Luis
    El exgoleador chileno asumirá el reto de reconstruir el plantel para la temporada 2026. FOTO: ESPECIAL

El exjugador de Rayados de Monterrey inicia su carrera como entrenador al frente del club que lo catapultó

Humberto Andrés Suazo Pontivo, mejor conocido como “Chupete” Suazo, fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del San Luis de Quillota para la temporada 2026 de la Primera B de Chile, en lo que marca el comienzo de su carrera como estratega profesional y un regreso simbólico al club donde inició su trayectoria como futbolista.

El nombramiento fue confirmado por el propio San Luis de Quillota a través de un comunicado en redes sociales, donde dieron la bienvenida al exdelantero, celebrando su llegada como un proyecto que buscará renovar la ilusión de la afición “canaria”.

Suazo, quien se formó y debutó profesionalmente en el club, vuelve ahora en el rol de entrenador principal.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura

Para Suazo, este será su primer trabajo como director técnico, luego de una exitosa carrera como goleador en el futbol internacional, donde destacó con la Selección de Chile y con clubes como los Rayados de Monterrey en México, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.

Instagram

Su paso a los banquillos representa un nuevo desafío en el que deberá trasladar su liderazgo, conocimiento táctico y capacidad competitiva hacia la gestión de grupo.

San Luis de Quillota viene de una campaña irregular en la que quedó lejos del ascenso y terminó en la parte media de la tabla.

Además, más del 90 por ciento del plantel finalizó contrato al cierre de la temporada, por lo que Suazo tendrá la tarea de reconstruir prácticamente desde cero el proyecto deportivo para competir por un lugar en la Primera División de Chile.

Su principal misión será armar un plantel fuerte, definir una idea de juego y generar identidad desde el inicio de la temporada.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Santiago

Personajes


Humberto Suazo

Organizaciones


Rayados del Monterrey

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México