Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura

Rayados de Monterrey y Sergio Ramos han iniciado conversaciones formales para definir la renovación del central español, cuyo contrato vigente concluye en diciembre de 2025.

Aunque no existe un acuerdo cerrado hasta el momento, ambas partes han expresado su intención de continuar juntos, en medio de un escenario competitivo clave para el club regiomontano en la recta final del año futbolístico.

Ramos llegó a Monterrey en febrero de 2025 y rápidamente se consolidó como líder defensivo y figura mediática de la institución.

Su experiencia internacional y capacidad de liderazgo dentro del vestidor han sido puntos determinantes en la decisión del club de buscar su permanencia, especialmente con la mira puesta en el proyecto deportivo rumbo al 2026.

“Tato” Noriega, presidente deportivo de Rayados, confirmó que existen negociaciones en curso, aunque evitó profundizar en los detalles para no desviar el enfoque principal del equipo en la competencia actual.

El directivo recalcó que se mantendrá la discreción hasta que exista una resolución definitiva, reconociendo al mismo tiempo la importancia que Ramos ha tenido desde su llegada al futbol mexicano.