Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura

Fútbol
/ 21 noviembre 2025
    Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura
    El central español se ha convertido en líder dentro y fuera de la cancha desde su llegada en 2025. FOTO: MEXSPORT

El defensa español y la directiva de Monterrey mantienen pláticas activas para extender su contrato más allá de diciembre de 2025

Rayados de Monterrey y Sergio Ramos han iniciado conversaciones formales para definir la renovación del central español, cuyo contrato vigente concluye en diciembre de 2025.

Aunque no existe un acuerdo cerrado hasta el momento, ambas partes han expresado su intención de continuar juntos, en medio de un escenario competitivo clave para el club regiomontano en la recta final del año futbolístico.

Ramos llegó a Monterrey en febrero de 2025 y rápidamente se consolidó como líder defensivo y figura mediática de la institución.

Su experiencia internacional y capacidad de liderazgo dentro del vestidor han sido puntos determinantes en la decisión del club de buscar su permanencia, especialmente con la mira puesta en el proyecto deportivo rumbo al 2026.

“Tato” Noriega, presidente deportivo de Rayados, confirmó que existen negociaciones en curso, aunque evitó profundizar en los detalles para no desviar el enfoque principal del equipo en la competencia actual.

El directivo recalcó que se mantendrá la discreción hasta que exista una resolución definitiva, reconociendo al mismo tiempo la importancia que Ramos ha tenido desde su llegada al futbol mexicano.

Entre los principales temas en discusión está la duración del nuevo contrato, el cual podría extenderse al menos por una temporada más.

Para Rayados, asegurar la continuidad del defensor significaría sostener una base sólida en la zaga y mantener un referente de jerarquía en el plantel.

Para Ramos, representar al club en la Liga MX y competir al máximo nivel ha sido un reto que disfruta y que desea prolongar, habiendo expresado sentirse cómodo deportiva y personalmente en Monterrey.

La negociación ocurre en un contexto estratégico: a semanas de la Liguilla, la prioridad inmediata del club es el desempeño en la cancha, lo que podría retrasar los tiempos formales de la firma.

Sin embargo, la intención de ambas partes apunta a un acuerdo que se dé antes del inicio de la siguiente temporada, aunque el escenario alternativo, la salida del futbolista como agente libre en enero de 2026, también está sobre la mesa si no se concreta un entendimiento.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

