¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra? Todo sobre la semifinal del Mundial 2026

El Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva y este miércoles Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los encuentros más esperados del torneo cuando se enfrenten por un lugar en la final. El ganador avanzará al duelo por el título frente a España, que ya aseguró su boleto tras derrotar 2-0 a Francia en la otra semifinal. El encuentro se disputará a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México) en Atlanta, escenario que recibirá a dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para pensar en el campeonato, pero también con desgaste acumulado tras exigentes compromisos en los cuartos de final.

Tanto argentinos como ingleses tuvieron que emplearse a fondo para alcanzar esta instancia. Inglaterra dejó en el camino a Noruega con una victoria de 2-1 en un partido que no estuvo exento de polémica. El primer tanto británico, anotado por Jude Bellingham, generó debate debido a una jugada previa en la que el balón habría hecho contacto con el cable que sostiene la cámara aérea del estadio. A pesar de las protestas, el gol fue validado y los ingleses sellaron su clasificación.

Por su parte, Argentina avanzó después de superar 3-1 a Suiza en un encuentro que también estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas. La expulsión del delantero suizo Breel Embolo, cuando el marcador estaba empatado, cambió el rumbo del partido y abrió el camino para que la Albiceleste consiguiera el pase a semifinales. Más allá del presente de ambas selecciones, el duelo tiene un ingrediente adicional: la historia. Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra suele despertar recuerdos de algunos de los episodios más emblemáticos de las Copas del Mundo. La referencia inevitable es el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona fue protagonista de dos jugadas que quedaron grabadas en la memoria del futbol. Primero marcó el polémico gol conocido como la “Mano de Dios” y, minutos después, firmó el llamado “Gol del Siglo” tras una extraordinaria acción individual. Aquella victoria por 2-1 encaminó a Argentina hacia el título mundial. Cuatro décadas después, una nueva generación de futbolistas tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo en una rivalidad que sigue despertando interés entre aficionados de todo el mundo.

Además del aspecto futbolístico, las condiciones climáticas podrían convertirse en un factor a considerar. Los pronósticos para Atlanta indican temperaturas cercanas a los 28 grados centígrados y cielo parcialmente nublado. Aunque existe una probabilidad de lluvia ligera durante el desarrollo del encuentro, los reportes meteorológicos señalan que las tormentas eléctricas tendrían mayor posibilidad de aparecer más tarde, por lo que no se prevén afectaciones al inicio del partido. Con Lionel Messi liderando a Argentina y figuras como Jude Bellingham encabezando a Inglaterra, el choque promete reunir talento, historia y la presión propia de una semifinal mundialista. La recompensa es clara: un lugar en la final de Nueva York frente a España y la posibilidad de disputar el trofeo más importante del futbol internacional. El encuentro podrá seguirse en México a través de Azteca 7, Canal 5 y la plataforma ViX.