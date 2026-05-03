‘Todos pueden ganar su propia Copa del Mundo’: Arturo Brizio inspira en el cierre de la FILC

La tarde de este domingo 3 de mayo, la Feria Internacional del Libro Coahuila recibió en el Aula Magna a Arturo Brizio Carter, exsilbante mundialista y ex presidente de la Comisión de Árbitros, quien ofreció una charla centrada en cómo los principios del futbol pueden trasladarse a la vida cotidiana. Con una trayectoria de 22 años en el arbitraje profesional, Brizio recordó su paso por las canchas desde su debut en 1983 hasta su retiro en 1998, periodo en el que dirigió 359 partidos y 10 finales del futbol mexicano. También rememoró su participación en las Copas del Mundo de Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 y Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, donde consolidó su perfil como árbitro de “cero tolerancia” a la violencia dentro del campo.

Durante su intervención, el también analista televisivo planteó que “el futbol no solo se juega en la cancha”, al destacar que conceptos como el trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la toma de decisiones tienen un impacto directo en la vida personal y profesional.

“El primer equipo al que pertenecemos es la familia”, señaló ante un público mayoritariamente joven, a quienes invitó a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la planeación y la ética en cada acción diaria. Brizio utilizó ejemplos del balompié internacional, como las selecciones de Selección de fútbol de Argentina y Selección de fútbol de Francia, para explicar cómo la diversidad, el liderazgo y la estrategia son factores determinantes en el éxito colectivo. También destacó la figura de técnicos como Lionel Scaloni y Pep Guardiola como ejemplos de gestión de grupos y liderazgo.

Uno de los ejes centrales de su charla fue la ética, a la que definió como “la guía interna que orienta las decisiones”, subrayando que ganar sin honestidad carece de valor. En ese sentido, recordó episodios históricos como la llamada “mano de Dios” de Diego Maradona para ejemplificar la diferencia entre el triunfo y la integridad. El exárbitro también abordó la evolución del futbol con la implementación del VAR, destacando la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, así como la importancia de identificar habilidades personales y desarrollarlas en equipo.