‘Todos pueden ganar su propia Copa del Mundo’: Arturo Brizio inspira en el cierre de la FILC

‘Todos pueden ganar su propia Copa del Mundo’: Arturo Brizio inspira en el cierre de la FILC

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El exárbitro mundialista Arturo Brizio Carter ofreció una charla en la Feria Internacional del Libro Coahuila donde vinculó el futbol con valores como la ética, el trabajo en equipo y la toma de decisiones

Fútbol
/ 3 mayo 2026
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La tarde de este domingo 3 de mayo, la Feria Internacional del Libro Coahuila recibió en el Aula Magna a Arturo Brizio Carter, exsilbante mundialista y ex presidente de la Comisión de Árbitros, quien ofreció una charla centrada en cómo los principios del futbol pueden trasladarse a la vida cotidiana.

Con una trayectoria de 22 años en el arbitraje profesional, Brizio recordó su paso por las canchas desde su debut en 1983 hasta su retiro en 1998, periodo en el que dirigió 359 partidos y 10 finales del futbol mexicano. También rememoró su participación en las Copas del Mundo de Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 y Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, donde consolidó su perfil como árbitro de “cero tolerancia” a la violencia dentro del campo.

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Durante su intervención, el también analista televisivo planteó que “el futbol no solo se juega en la cancha”, al destacar que conceptos como el trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la toma de decisiones tienen un impacto directo en la vida personal y profesional.

$!El exsilbante mundialista habló sobre liderazgo, reglas y ética durante su charla en el Aula Magna.
El exsilbante mundialista habló sobre liderazgo, reglas y ética durante su charla en el Aula Magna. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“El primer equipo al que pertenecemos es la familia”, señaló ante un público mayoritariamente joven, a quienes invitó a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la planeación y la ética en cada acción diaria.

Brizio utilizó ejemplos del balompié internacional, como las selecciones de Selección de fútbol de Argentina y Selección de fútbol de Francia, para explicar cómo la diversidad, el liderazgo y la estrategia son factores determinantes en el éxito colectivo. También destacó la figura de técnicos como Lionel Scaloni y Pep Guardiola como ejemplos de gestión de grupos y liderazgo.

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Con ejemplos del futbol internacional, Brizio conectó el deporte con la vida cotidiana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Uno de los ejes centrales de su charla fue la ética, a la que definió como “la guía interna que orienta las decisiones”, subrayando que ganar sin honestidad carece de valor. En ese sentido, recordó episodios históricos como la llamada “mano de Dios” de Diego Maradona para ejemplificar la diferencia entre el triunfo y la integridad.

El exárbitro también abordó la evolución del futbol con la implementación del VAR, destacando la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, así como la importancia de identificar habilidades personales y desarrollarlas en equipo.

$!Al cierre del evento, Brizio recibió un reconocimiento y participó en la clausura simbólica de la feria.
Al cierre del evento, Brizio recibió un reconocimiento y participó en la clausura simbólica de la feria. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la recta final, Brizio dejó un mensaje dirigido a los jóvenes: pensar las decisiones “dos veces”, respetar las reglas y trabajar por metas personales sin perder de vista el valor del juego limpio.

Al concluir la actividad, se le entregó un reconocimiento por su participación en la Feria Internacional del Libro Coahuila y se realizó una clausura simbólica de esta edición de la feria, marcando el cierre de las actividades culturales que durante varios días reunieron a lectores, autores y público en general.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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