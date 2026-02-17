Edson Álvarez es operado del tobillo: cuánto tiempo estará fuera y qué pasa rumbo al Mundial 2026

Fútbol
/ 17 febrero 2026
    Edson Álvarez es operado del tobillo: cuánto tiempo estará fuera y qué pasa rumbo al Mundial 2026
    La cirugía se realizó en una clínica de Países Bajos, acompañado por su esposa Sofía Toache. FOTO: X/FABRIZIO ROMANO

El capitán de la Selección Mexicana fue operado del tobillo izquierdo en Países Bajos tras una lesión que arrastraba desde 2024; su recuperación tomaría entre cuatro y ocho semanas

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue intervenido quirúrgicamente este martes 17 de febrero del tobillo izquierdo, tras una lesión que arrastraba desde hace varios meses y que había presentado una recaída a finales de enero.

De acuerdo con información confirmada por distintas fuentes, el actual jugador del Fenerbahçe tomó la decisión de someterse a la operación con el objetivo de solucionar de manera definitiva la molestia que lo había acompañado desde el año pasado. La cirugía se realizó en una clínica en los Países Bajos, donde el futbolista estuvo acompañado por su esposa, Sofía Toache.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac Del Toro termina 25 en la contrarreloj del UAE Tour y cede el liderato general

Hasta el momento, la Dirección de Selecciones Nacionales y el cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol no han recibido el reporte oficial sobre el resultado del procedimiento ni el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, versiones cercanas al caso señalan que el periodo de baja podría oscilar entre cuatro y ocho semanas, lo que lo dejaría fuera de los próximos siete compromisos con el conjunto turco.

El propio Álvarez había dado a conocer el pasado 25 de enero que, pese a continuar en actividad tras un trabajo coordinado con el cuerpo médico de su club, las molestias persistieron. En aquel momento explicó que decidió detener su participación tras resentirse nuevamente, situación que incluso le impidió disputar la final de la Supercopa.

Tras una nueva evaluación, el mediocampista informó al club su intención de operarse para garantizar su recuperación total tanto en el ámbito de clubes como de selección. La prioridad, de acuerdo con su entorno, es llegar en condiciones óptimas a su tercera participación mundialista en la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Un caso reciente similar fue el del delantero Santiago Giménez, quien también viajó a Países Bajos para ser intervenido del tobillo derecho el pasado 19 de diciembre. El atacante del AC Milan se encuentra actualmente en la fase final de su rehabilitación, tras cerca de dos meses de recuperación, y ha señalado que está próximo a regresar a las canchas.

En el entorno del Tricolor se mantiene el seguimiento a la evolución de Álvarez, cuyo proceso será clave en la planificación de cara a los compromisos previos al Mundial. La expectativa es que el mediocampista pueda reincorporarse a la actividad antes de la recta final de la temporada europea.

