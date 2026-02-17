Edson Álvarez es operado del tobillo: cuánto tiempo estará fuera y qué pasa rumbo al Mundial 2026

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue intervenido quirúrgicamente este martes 17 de febrero del tobillo izquierdo, tras una lesión que arrastraba desde hace varios meses y que había presentado una recaída a finales de enero.

De acuerdo con información confirmada por distintas fuentes, el actual jugador del Fenerbahçe tomó la decisión de someterse a la operación con el objetivo de solucionar de manera definitiva la molestia que lo había acompañado desde el año pasado. La cirugía se realizó en una clínica en los Países Bajos, donde el futbolista estuvo acompañado por su esposa, Sofía Toache.

Hasta el momento, la Dirección de Selecciones Nacionales y el cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol no han recibido el reporte oficial sobre el resultado del procedimiento ni el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, versiones cercanas al caso señalan que el periodo de baja podría oscilar entre cuatro y ocho semanas, lo que lo dejaría fuera de los próximos siete compromisos con el conjunto turco.