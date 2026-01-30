Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen rivales en los Playoffs de la Europa League
El Fenerbahce del mediocampista mexicano enfrentará al Nottingham Forest, mientras que el Celtic de Araujo se medirá ante el Stuttgart
La participación mexicana en competencias europeas tendrá un nuevo capítulo en febrero, con Edson Álvarez y Julián Araujo instalados en los Playoffs de la UEFA Europa League 2025-26. Ambos jugadores superaron la fase inicial con sus respectivos clubes y ya conocen el camino inmediato que deberán recorrer si quieren mantenerse con vida en el torneo continental.
Este viernes 30 de enero se realizó el sorteo de los Playoffs, instancia que define a los equipos que avanzarán a los octavos de final. El resultado dejó cruces exigentes tanto para el mediocampista del Fenerbahce como para el defensor del Celtic, quienes enfrentarán a rivales con recorrido reciente en ligas de alta competencia.
En el caso de Edson Álvarez, el conjunto turco fue emparejado con el Nottingham Forest. El club inglés cerró la fase previa en el lugar 13 de la tabla general, seis posiciones por encima del Fenerbahce, lo que anticipa una serie equilibrada. Para Álvarez, este cruce representa una prueba importante en su rol dentro del mediocampo, donde se ha consolidado como pieza clave en el orden defensivo y la salida del equipo.
El duelo ante un rival de la Premier League también supone una oportunidad para medir el nivel del Fenerbahce ante un club acostumbrado a un ritmo distinto de juego. La serie podría definirse en detalles, especialmente en la disputa del medio campo, zona en la que el mexicano suele tener influencia directa.
Por su parte, Julián Araujo y el Celtic se enfrentarán al Stuttgart. El equipo alemán terminó la fase previa en la posición 11, mientras que los escoceses lo hicieron en el sitio 20, lo que coloca al conjunto germano como un oponente a considerar. Para Araujo, quien recientemente comenzó a sumar minutos con el Celtic, estos partidos representan una oportunidad para ganar continuidad en un escenario de alta exigencia.
El cruce ante Stuttgart también pondrá a prueba la capacidad del Celtic para competir ante un rival con mayor regularidad en ligas de peso. La participación de Araujo en esta eliminatoria podría marcar un punto relevante en su proceso de adaptación al futbol europeo.
Los partidos de ida de los Playoffs de la Europa League 2025-26 se disputarán el jueves 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el jueves 19. Los ganadores de cada serie avanzarán a los octavos de final, instancia en la que el torneo entra en su fase decisiva.
Con estos cruces definidos, Edson Álvarez y Julián Araujo se mantienen como representantes mexicanos en el panorama europeo, con el reto inmediato de superar una eliminatoria que exige regularidad, concentración y resultados.