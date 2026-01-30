Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen rivales en los Playoffs de la Europa League

La participación mexicana en competencias europeas tendrá un nuevo capítulo en febrero, con Edson Álvarez y Julián Araujo instalados en los Playoffs de la UEFA Europa League 2025-26. Ambos jugadores superaron la fase inicial con sus respectivos clubes y ya conocen el camino inmediato que deberán recorrer si quieren mantenerse con vida en el torneo continental.

Este viernes 30 de enero se realizó el sorteo de los Playoffs, instancia que define a los equipos que avanzarán a los octavos de final. El resultado dejó cruces exigentes tanto para el mediocampista del Fenerbahce como para el defensor del Celtic, quienes enfrentarán a rivales con recorrido reciente en ligas de alta competencia.

En el caso de Edson Álvarez, el conjunto turco fue emparejado con el Nottingham Forest. El club inglés cerró la fase previa en el lugar 13 de la tabla general, seis posiciones por encima del Fenerbahce, lo que anticipa una serie equilibrada. Para Álvarez, este cruce representa una prueba importante en su rol dentro del mediocampo, donde se ha consolidado como pieza clave en el orden defensivo y la salida del equipo.