Edson Velázquez regresa a Saltillo Soccer tras debutar en Liga MX con Mazatlán

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    Edson Velázquez regresa a Saltillo Soccer tras debutar en Liga MX con Mazatlán
    El jugador lagunero disputó 50 partidos con Saltillo Soccer antes de emigrar al futbol profesional. FOTO: MEXSPORT

El futbolista coahuilense Edson Velázquez regresa a Saltillo Soccer después de tres años en Mazatlán FC, donde debutó en Liga MX y formó parte de las categorías Sub-19 y Sub-23

Saltillo Soccer continúa dando forma a su plantel para su debut en la Liga Premier y este miércoles anunció el regreso de un viejo conocido de la afición: Edson Norberto Velázquez Mata, futbolista que vuelve a la institución tras tres años de desarrollo en las fuerzas básicas y el primer equipo de Mazatlán FC.

El jugador originario de Torreón, Coahuila, se convierte en uno de los refuerzos más llamativos del equipo saltillense luego de su paso por el futbol profesional, experiencia que buscará aportar a un club que llega motivado tras conquistar el campeonato de la Liga TDP y conseguir el ascenso.

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La historia de Velázquez con Saltillo Soccer comenzó en 2020, cuando arribó al equipo con apenas 17 años. Durante su primera etapa defendió los colores del conjunto saltillense en 50 encuentros oficiales, además de registrar cinco anotaciones que le permitieron ganarse un lugar dentro del once titular y el reconocimiento de la afición.

Sus actuaciones llamaron la atención de Mazatlán FC, institución con la que continuó su proceso de formación durante los últimos tres años. Con el club sinaloense participó en las categorías Sub-19 y Sub-23, consolidando su crecimiento futbolístico dentro de una estructura de Liga MX.

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El momento más importante de su estancia con los Cañoneros llegó el 22 de agosto de 2023, cuando cumplió el objetivo de debutar en la Primera División del futbol mexicano. Velázquez ingresó de cambio al minuto 88 en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023 frente al Puebla, convirtiéndose así en jugador de Liga MX a los 20 años de edad.

Ahora, el coahuilense regresa a una institución que conoce bien y donde dejó una huella importante durante sus primeros años como futbolista. Su incorporación representa una combinación de juventud y experiencia para un equipo que buscará mantenerse competitivo en una categoría de mayor exigencia.

La directiva de Saltillo Soccer continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con jugadores que conocen la identidad del club y que, además, cuentan con experiencia en procesos formativos de alto nivel.

Con el arranque de la Liga Premier cada vez más cerca, la afición saltillense suma un motivo más para ilusionarse. El regreso de Edson Velázquez no solo representa la vuelta de un futbolista surgido en la institución, sino también la incorporación de un jugador que llega con recorrido profesional y con la intención de aportar al siguiente capítulo de la historia del club.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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