¿El ascenso arruina proyectos? Eva Longoria defiende el sistema cerrado en Liga MX

/ 6 agosto 2025
    ¿El ascenso arruina proyectos? Eva Longoria defiende el sistema cerrado en Liga MX
    Eva Longoria, accionista del Club Necaxa, expresó su respaldo al sistema actual de la Liga MX sin ascenso ni descenso, al considerar que brinda estabilidad a los clubes. FOTO: X/EVA LONGORIA

En entrevista con ESPN, habló sobre su visión del fútbol mexicano, la nueva serie documental del equipo en Disney+ y la apuesta del club por desarrollar jóvenes talentos

Eva Longoria, una de las accionistas del Club Necaxa, expresó su respaldo al modelo actual de la Liga MX sin ascenso ni descenso, señalando que este sistema le parece más estable y menos estresante para los clubes, al tiempo que promueve el crecimiento interno del equipo hidrocálido.

En entrevista con ESPN, Longoria explicó que la ausencia de descenso permite a los equipos enfocarse en competir sin el temor de perder la categoría, lo que considera clave para el proyecto deportivo que encabeza en Aguascalientes. “Es un tema muy candente. Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs... Todo ese tema me resulta muy estresante”, comentó.

La Liga MX dejó de aplicar el ascenso y descenso desde 2019, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera de los clubes de primera división. En ese contexto, Longoria comparó el panorama mexicano con otras ligas, como la inglesa, destacando que el enfoque del Necaxa está lejos de depender de ese formato. “Esa es la diferencia entre Welcome to Wrexham y Necaxa como serie: no tenemos ese factor”, dijo, en alusión al documental británico.

Longoria también hizo énfasis en la historia del club, recordando los campeonatos pasados y el reto de estar a la altura del legado. “Siento que tenemos una gran historia... estar a la altura de ese legado es de lo que se trata el viaje”, señaló. Desde 2021, forma parte del grupo de inversionistas del equipo, modelo que luego inspiró a otros actores como Ryan Reynolds y Rob McElhenney a involucrarse en el fútbol.

El Necaxa estrenará próximamente una miniserie en Disney+, con el objetivo de proyectar a nivel internacional tanto al club como a la ciudad de Aguascalientes. La producción busca reflejar la identidad del equipo y su apuesta por el desarrollo de talento joven, en contraste con otros clubes de la liga que han optado por fichajes de alto perfil.

Instagram

Longoria destacó que el Necaxa ha competido de manera sólida pese a contar con uno de los presupuestos más bajos. “Nuestra estrategia y filosofía es que se puede ganar sin dinero... el talento gana partidos”, aseguró.

El equipo volverá a la actividad este miércoles por la noche cuando enfrente a Orlando City en su último duelo de la fase de grupos de la Leagues Cup.

Con información de ESPN

