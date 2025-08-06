¿El ascenso arruina proyectos? Eva Longoria defiende el sistema cerrado en Liga MX

Eva Longoria, una de las accionistas del Club Necaxa, expresó su respaldo al modelo actual de la Liga MX sin ascenso ni descenso, señalando que este sistema le parece más estable y menos estresante para los clubes, al tiempo que promueve el crecimiento interno del equipo hidrocálido.

En entrevista con ESPN, Longoria explicó que la ausencia de descenso permite a los equipos enfocarse en competir sin el temor de perder la categoría, lo que considera clave para el proyecto deportivo que encabeza en Aguascalientes. “Es un tema muy candente. Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs... Todo ese tema me resulta muy estresante”, comentó.

La Liga MX dejó de aplicar el ascenso y descenso desde 2019, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera de los clubes de primera división. En ese contexto, Longoria comparó el panorama mexicano con otras ligas, como la inglesa, destacando que el enfoque del Necaxa está lejos de depender de ese formato. “Esa es la diferencia entre Welcome to Wrexham y Necaxa como serie: no tenemos ese factor”, dijo, en alusión al documental británico.

