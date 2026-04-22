Triunfo de Mazatlán sobre Toluca: Despedida en el Estadio El Encanto ante el inicio del Apertura 2026
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Mazatlán cerró su historia como local con un triunfo sorpresivo de 4-3 el actual bicampeón de la Liga MX, en un duelo cargado de emoción que marcó el adiós de los Cañoneros en casa
Mazatlán FC vivió una noche que quedará marcada en la memoria de su afición. En el Estadio El Encanto, los Cañoneros derrotaron 4-3 a Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026, resultado que tomó por sorpresa al futbol mexicano por el contexto del rival y por tratarse del último compromiso del club como local dentro de la Liga MX. La despedida en casa terminó convertida en una celebración inesperada para el conjunto sinaloense.
El partido tuvo todos los ingredientes de una noche especial: emociones, remontada y un cierre a la altura del simbolismo del momento. Distintos reportes coinciden en que Mazatlán se despidió de El Encanto con una remontada sobre Toluca, uno de los equipos que llegaba todavía peleando posiciones importantes en la tabla general, pero que dejó escapar una oportunidad valiosa al caer en el puerto.
La atmósfera alrededor del encuentro ya era distinta desde antes del silbatazo inicial. Mazatlán había anunciado entradas gratis para buscar un lleno en lo que fue presentado como su último juego en casa, un movimiento que confirmó el peso emocional de la fecha para la afición local. El club afrontó este compromiso como su penúltimo partido antes de bajar el telón de su etapa en Primera División.
Más allá del resultado, el triunfo tuvo un valor simbólico para una institución que llegó a la Liga MX en 2020 y que ahora se encuentra en la recta final de su existencia bajo el nombre de Mazatlán FC. El 4-3 sobre Toluca no solo mejoró momentáneamente su cierre de torneo, también le dio a su gente una última gran noche en El Encanto, un estadio que acompañó toda la breve vida del proyecto sinaloense en el máximo circuito.
Este fue el último encuentro como local en la historia de Mazatlán, ya que la franquicia se encuentra en proceso de salida para dar paso al regreso del Atlante en el verano de 2026.
Los Potros de Hierro volverán al máximo circuito para junio de 2026. La intención es completar el trámite para que el club azulgrana ocupe ese sitio desde el Apertura 2026. Por eso, el duelo ante Toluca en El Encanto tomó carácter de despedida oficial como local para Mazatlán.
Así, el sorpresivo triunfo sobre Toluca no solo alteró el panorama deportivo de la penúltima fecha, también dejó una postal poderosa: Mazatlán se fue de casa ganando, con remontada y con una última alegría para su gente.
El siguiente paso será cerrar su participación en el Clausura 2026 contra Tigres desde el Volcán.