Triunfo de Mazatlán sobre Toluca: Despedida en el Estadio El Encanto ante el inicio del Apertura 2026

Mazatlán FC vivió una noche que quedará marcada en la memoria de su afición. En el Estadio El Encanto, los Cañoneros derrotaron 4-3 a Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026, resultado que tomó por sorpresa al futbol mexicano por el contexto del rival y por tratarse del último compromiso del club como local dentro de la Liga MX. La despedida en casa terminó convertida en una celebración inesperada para el conjunto sinaloense.

El partido tuvo todos los ingredientes de una noche especial: emociones, remontada y un cierre a la altura del simbolismo del momento. Distintos reportes coinciden en que Mazatlán se despidió de El Encanto con una remontada sobre Toluca, uno de los equipos que llegaba todavía peleando posiciones importantes en la tabla general, pero que dejó escapar una oportunidad valiosa al caer en el puerto.

La atmósfera alrededor del encuentro ya era distinta desde antes del silbatazo inicial. Mazatlán había anunciado entradas gratis para buscar un lleno en lo que fue presentado como su último juego en casa, un movimiento que confirmó el peso emocional de la fecha para la afición local. El club afrontó este compromiso como su penúltimo partido antes de bajar el telón de su etapa en Primera División.