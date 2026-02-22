Raúl Jiménez firma doblete en triunfo del Fulham 3-1 ante Sunderland en la Premier

Raúl Jiménez se lució este domingo al anotar un doblete que encabezó la victoria 3-1 del Fulham ante el Sunderland en la jornada 27 de la Premier League 2025-2026, duelo disputado en el Stadium of Light en Inglaterra.

El delantero mexicano abrió la cuenta al minuto 54 con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, adelantando a los Cottagers en un momento clave del encuentro y cortando su racha de tres partidos sin victoria en la liga.

Siete minutos más tarde, tras una revisión del VAR que señaló penal a favor del Fulham, Jiménez tomó el balón y definió con serenidad desde los 11 pasos, ampliando la ventaja 2-0 y manteniendo su impresionante racha desde el punto fatídico con un registro perfecto de penales convertidos en la Premier League.

