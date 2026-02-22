Raúl Jiménez firma doblete en triunfo del Fulham 3-1 ante Sunderland en la Premier

/ 22 febrero 2026
    Raúl Jiménez firma doblete en triunfo del Fulham 3-1 ante Sunderland en la Premier
    Raúl Jiménez celebra uno de sus dos goles en la victoria 3-1 del Fulham sobre Sunderland en la Premier League 2025-2026. FOTO: AP

El delantero mexicano marcó de cabeza y desde el punto penal para guiar a los Cottagers a tres puntos clave como visitantes en la jornada 27 del campeonato inglés

Raúl Jiménez se lució este domingo al anotar un doblete que encabezó la victoria 3-1 del Fulham ante el Sunderland en la jornada 27 de la Premier League 2025-2026, duelo disputado en el Stadium of Light en Inglaterra.

El delantero mexicano abrió la cuenta al minuto 54 con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, adelantando a los Cottagers en un momento clave del encuentro y cortando su racha de tres partidos sin victoria en la liga.

Siete minutos más tarde, tras una revisión del VAR que señaló penal a favor del Fulham, Jiménez tomó el balón y definió con serenidad desde los 11 pasos, ampliando la ventaja 2-0 y manteniendo su impresionante racha desde el punto fatídico con un registro perfecto de penales convertidos en la Premier League.

Aunque Enzo Le Fée recortó distancias al 75’ con un penal para el Sunderland que puso emoción momentánea, Alex Iwobi sentenció el triunfo al 85’ con una definición de calidad para el 3-1 final, asegurando los tres puntos para el conjunto londinense.

Con este resultado, el Fulham llegó a 37 puntos y escaló a la décima posición de la tabla general, mientras que Sunderland se quedó con 36 unidades en la parte media del campeonato.

La actuación de Jiménez, quien ha superado ya los 200 goles en su carrera profesional y continúa siendo un referente ofensivo pese a sus 34 años, reafirma su importancia en el esquema del Fulham y marca un nuevo capítulo en su trayectoria en Europa.

