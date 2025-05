El TAS valida apelación de 10 clubes de Expansión MX para reactivar ascenso y descenso

Previo a la confirmación del TAS , la FMF había declarado que no había recibido ninguna notificación formal sobre dicho procedimiento.

A través de un comunicado, la Federación aseguró que, en caso de ser notificada, presentará su postura ante las instancias pertinentes.

Aunque medios internacionales como The New York Times y The Athletic dieron a conocer esta apelación recientemente, el medio Mediotiempo reportó que la iniciativa de los clubes de Expansión se ha venido trabajando desde hace aproximadamente un año.

Esta acción podría reavivar el debate sobre la competitividad y equidad en el futbol mexicano, especialmente en torno al papel de la Liga de Expansión como una verdadera categoría de desarrollo.