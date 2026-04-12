César Montes anota con Lokomotiv y Mateo Chávez regresa con AZ Alkmaar: Actividad de mexicanos en Europa

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Fútbol
/ 12 abril 2026
    César Montes anota con Lokomotiv y Mateo Chávez regresa con AZ Alkmaar: Actividad de mexicanos en Europa
    César Montes volvió a aparecer en el momento clave y firmó su tercer partido consecutivo con gol para el Lokomotiv de Moscú. FOTO: X

El defensa mexicano César Montes firmó su tercer partido consecutivo marcando en Europa y rescató un empate para el Lokomotiv de Moscú ante Dynamo Majachkalá; en Países Bajos, Mateo Chávez volvió a tener minutos con el AZ Alkmaar en la goleada sobre Heerenveen

César Montes volvió a aparecer en el momento clave para el Lokomotiv de Moscú. El zaguero mexicano marcó al minuto 87 y firmó el 1-1 definitivo frente al Dynamo Majachkalá, resultado con el que su equipo sumó un punto en casa y se mantuvo en la pelea de la parte alta de la Liga Premier de Rusia.

El tanto del “Cachorro” no solo evitó la derrota, sino que confirmó el gran momento ofensivo que atraviesa el sonorense.

Con este gol, Montes llegó a tres partidos consecutivos anotando con el Lokomotiv, una racha poco habitual para un defensa central y que lo tiene como uno de los mexicanos más encendidos del cierre de campaña en Europa.

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Su anotación permitió rescatar el empate y sostener al club moscovita en el tercer puesto de la clasificación con 45 puntos, solo por detrás de Krasnodar y Zenit.

El presente de César Montes con el Lokomotiv toma fuerza justo en la recta decisiva de la temporada. Además de su peso defensivo, ahora también aporta en el área rival, algo que eleva su valor rumbo a los próximos compromisos y fortalece su candidatura para seguir siendo una pieza importante en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Su gol ante Dynamo Majachkalá llegó tras un partido en el que Lokomotiv dominó la posesión y buscó hasta el final el empate.

Mateo Chávez vuelve a sumar minutos con AZ Alkmaar

La otra buena noticia para el futbol mexicano en Europa llegó desde la Eredivisie. Mateo Chávez reapareció con el AZ Alkmaar en la victoria 3-0 sobre Heerenveen, luego de ingresar de cambio en la recta final del encuentro.

Las referencias disponibles ubican su entrada entre los minutos 75 y 76, por lo que selló su regreso oficial a la actividad con el club neerlandés tras superar sus problemas físicos recientes.

Aunque no estuvo media hora en la cancha, su retorno representa una señal alentadora para el AZ y para el propio jugador mexicano, que vuelve a tomar ritmo competitivo en una liga exigente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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