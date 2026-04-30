ESPN, Disney+ y Paramount+ confirman la transmisión de la Champions League en México desde 2027

La UEFA Champions League tendrá una nueva etapa televisiva en México a partir del próximo año. De acuerdo con los reportes más recientes sobre el nuevo ciclo de derechos audiovisuales, ESPN/Disney+ y Paramount+ compartirán la transmisión del torneo europeo de clubes para el periodo 2027-2031, lo que marcará el final de la actual etapa con TNT Sports, HBO Max y Fox Sports en territorio mexicano.

El cambio entrará en vigor desde la temporada 2027-2028, por lo que la campaña 2026-2027 será la última con el esquema vigente. A partir del nuevo acuerdo, Paramount+ contará con una parte del paquete de partidos de la Champions League, mientras que ESPN, mediante sus señales de televisión y Disney+, tendrá la otra mitad de los encuentros.

La Final se mantendría en modalidad compartida entre ambas empresas, según la información publicada este jueves 30 de abril. El movimiento representa un giro importante para los aficionados mexicanos, acostumbrados en los últimos años a seguir la Champions por TNT Sports, HBO Max y Fox Sports.