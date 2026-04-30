ESPN, Disney+ y Paramount+ confirman la transmisión de la Champions League en México desde 2027

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Fútbol
/ 30 abril 2026
    ESPN, Disney+ y Paramount+ confirman la transmisión de la Champions League en México desde 2027
    La Champions League cambiará de pantalla en México desde 2027, con ESPN/Disney+ y Paramount+ como nuevos transmisores del torneo europeo. FOTO: ESPECIAL

El campeonato europeo cambiará de casa televisiva en México y Latinoamérica para el ciclo 2027-2031, con ambas cadenas como nuevos dueños de los derechos de transmisión

La UEFA Champions League tendrá una nueva etapa televisiva en México a partir del próximo año. De acuerdo con los reportes más recientes sobre el nuevo ciclo de derechos audiovisuales, ESPN/Disney+ y Paramount+ compartirán la transmisión del torneo europeo de clubes para el periodo 2027-2031, lo que marcará el final de la actual etapa con TNT Sports, HBO Max y Fox Sports en territorio mexicano.

El cambio entrará en vigor desde la temporada 2027-2028, por lo que la campaña 2026-2027 será la última con el esquema vigente. A partir del nuevo acuerdo, Paramount+ contará con una parte del paquete de partidos de la Champions League, mientras que ESPN, mediante sus señales de televisión y Disney+, tendrá la otra mitad de los encuentros.

La Final se mantendría en modalidad compartida entre ambas empresas, según la información publicada este jueves 30 de abril. El movimiento representa un giro importante para los aficionados mexicanos, acostumbrados en los últimos años a seguir la Champions por TNT Sports, HBO Max y Fox Sports.

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Ahora, el torneo más importante de clubes en Europa reforzará su presencia en plataformas de streaming, una tendencia que también se ha consolidado en otros mercados internacionales dentro del nuevo ciclo comercial de la UEFA.

Además de la Champions League, ESPN/Disney+ también tendría los derechos completos de la Europa League y la Conference League en la región, lo que ampliaría su oferta de competencias europeas a partir de 2027.

La distribución aplicaría no solo para México, sino también para Centroamérica y Sudamérica, dentro de una estrategia regional de transmisión.

El nuevo acuerdo forma parte del ciclo 2027-2031 de derechos de clubes de la UEFA, una licitación que ha incrementado el peso de las plataformas digitales y de los modelos híbridos entre televisión de paga y streaming.

En distintos mercados, compañías como Disney, Paramount, Prime Video y Sky han ganado terreno dentro del reparto internacional de la Champions League.

Con este cambio, la Champions League abrirá una nueva etapa de consumo para los aficionados mexicanos: la televisión lineal seguirá presente por ESPN, pero el acceso digital por Disney+ y Paramount+ será clave para seguir los partidos desde la fase de liga hasta las rondas de eliminación directa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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