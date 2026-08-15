Europa va por la Liga MX: Olympiacos oferta por ‘Hormiga’ González y Mónaco por Erik Lira
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Los clubes mexicanos analizan las primeras propuestas por sus seleccionados; las condiciones económicas definirán el futuro de ambos
El Mundial 2026 podría abrirle la puerta de Europa a Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, y Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul. Olympiacos ofertó por el goleador, mientras Mónaco hizo lo propio por el contención. Ninguna operación está cerrada, pero ambos mexicanos elevaron su cotización tras la Copa del Mundo.
El interés del Olympiacos por la “Hormiga” pasó de los sondeos a una propuesta formal. El conjunto griego sigue al atacante de 23 años y busca conocer la postura económica del Guadalajara. El monto no ha sido revelado.
González tiene contrato con Chivas hasta 2029, con opción por un año más, y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes europeos. El Rebaño podría aceptar menos si conserva un porcentaje de su carta, fórmula que facilitaría el traspaso y dejaría ganancias en una venta posterior.
El canterano marcó 25 goles en la temporada 2025-2026 y fue campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos. Aunque acumula 12 partidos sin anotar, su juventud y capacidad goleadora mantienen el interés.
El caso de Erik Lira también entró en fase decisiva. Mónaco envió una oferta formal tras varias semanas de contactos, pero Cruz Azul la consideró insuficiente. La propuesta sería inferior a los 14 millones de dólares ofrecidos por Al Jazira por el 100 por ciento de sus derechos y contemplaría sólo una parte de la ficha.
La Máquina no cerró la puerta y espera una mejora del club de la Ligue 1. Lira prioriza el proyecto europeo sobre la opción de Emiratos Árabes Unidos, pese a que ésta es superior. Mónaco además debe liberar una plaza de extranjero; la posible salida de Folarin Balogun podría destrabar el movimiento.
Lira fue una de las revelaciones de México en el Mundial 2026 por su recuperación, intensidad y lectura táctica. Otro club europeo lo sigue, aunque Mónaco es el único que presentó una propuesta formal.
Chivas y Cruz Azul deben decidir entre retener a dos piezas importantes para el Apertura 2026 o impulsar su crecimiento en Europa bajo condiciones favorables. Olympiacos y Mónaco dieron el primer paso; las contraofertas marcarán si la “Hormiga” y Lira se convierten en los próximos mundialistas mexicanos en emigrar.