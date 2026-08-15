Europa va por la Liga MX: Olympiacos oferta por ‘Hormiga’ González y Mónaco por Erik Lira

El Mundial 2026 podría abrirle la puerta de Europa a Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, y Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul. Olympiacos ofertó por el goleador, mientras Mónaco hizo lo propio por el contención. Ninguna operación está cerrada, pero ambos mexicanos elevaron su cotización tras la Copa del Mundo.

El interés del Olympiacos por la “Hormiga” pasó de los sondeos a una propuesta formal. El conjunto griego sigue al atacante de 23 años y busca conocer la postura económica del Guadalajara. El monto no ha sido revelado.

González tiene contrato con Chivas hasta 2029, con opción por un año más, y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes europeos. El Rebaño podría aceptar menos si conserva un porcentaje de su carta, fórmula que facilitaría el traspaso y dejaría ganancias en una venta posterior.