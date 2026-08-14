Jornada 4 de Liga MX: Toluca reta al Atlante, Rayados va por la cima y Tigres evita la crisis

Después de la pausa por la primera fase de la Leagues Cup, el Apertura 2026 de la Liga MX volverá este sábado 15 de agosto con una triple cartelera: Atlante recibirá al Toluca, Rayados de Monterrey enfrentará a Bravos de Juárez y Atlas cerrará la noche ante Tigres.

El balón comenzará a rodar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Los Potros, dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, suman cuatro puntos: cayeron ante Necaxa, derrotaron 3-2 a Cruz Azul y empataron con América. Su regreso a Primera División dejó buenas señales, pero deberán confirmarlas contra uno de los favoritos.

Toluca ocupa el tercer puesto con seis unidades y llegará a la Ciudad de México con un plantel acostumbrado a disputar campeonatos. Los Diablos cuentan con Alexis Vega, Paulinho y Federico Viñas, por lo que el juego enfrentará el entusiasmo azulgrana contra una poderosa ofensiva. La transmisión será por Azteca 7.