Jornada 4 de Liga MX: Toluca reta al Atlante, Rayados va por la cima y Tigres evita la crisis
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La Liga MX reanuda su actividad con tres duelos sabatinos que podrían modificar la parte alta y baja de la clasificación general
Después de la pausa por la primera fase de la Leagues Cup, el Apertura 2026 de la Liga MX volverá este sábado 15 de agosto con una triple cartelera: Atlante recibirá al Toluca, Rayados de Monterrey enfrentará a Bravos de Juárez y Atlas cerrará la noche ante Tigres.
El balón comenzará a rodar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Los Potros, dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, suman cuatro puntos: cayeron ante Necaxa, derrotaron 3-2 a Cruz Azul y empataron con América. Su regreso a Primera División dejó buenas señales, pero deberán confirmarlas contra uno de los favoritos.
Toluca ocupa el tercer puesto con seis unidades y llegará a la Ciudad de México con un plantel acostumbrado a disputar campeonatos. Los Diablos cuentan con Alexis Vega, Paulinho y Federico Viñas, por lo que el juego enfrentará el entusiasmo azulgrana contra una poderosa ofensiva. La transmisión será por Azteca 7.
A las 19:10 horas, el foco se trasladará al Estadio BBVA. Monterrey, quinto con seis puntos, buscará imponer condiciones ante un FC Juárez en emergencia. El conjunto de Matías Almeyda venció a Santos en su presentación y antes del receso superó 2-0 al Atlas.
El panorama de Bravos es opuesto: perdió sus tres partidos, no ha sumado y ocupa el último lugar con diferencia de menos seis. La goleada 5-1 sufrida frente a Pumas encendió las alarmas, de modo que visitar a una plantilla encabezada por Lucas Ocampos será una prueba límite. El choque podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX.
La actividad cerrará alrededor de las 21:00 horas con Atlas vs Tigres, partido cargado de presión y simbolismo. Los Rojinegros celebrarán 110 años de historia en el Estadio Jalisco y buscarán acompañar el aniversario con una victoria. El cuadro tapatío suma seis puntos tras vencer a León y Santos, aunque cayó 2-0 ante Rayados en su juego más reciente.
Tigres aparece en el sitio 16 con apenas un punto y todavía no gana: registra un empate y dos derrotas, la última por 3-2 ante Querétaro. Además, llega golpeado por la eliminación en Leagues Cup y con incertidumbre en el banquillo tras la salida de Guido Pizarro. Con Juan Brunetta, está obligado a reaccionar.
La Jornada 4 abre una carrera contra la presión. Toluca y Monterrey pueden asaltar el liderato; Atlante intenta consolidarse, Atlas quiere festejar y Tigres y Juárez necesitan impedir que la crisis crezca demasiado pronto. Ya nadie puede ceder terreno.