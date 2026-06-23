Falsas ‘fancams’ del Mundial 2026 usan IA para sexualizar aficionadas

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    Falsas ‘fancams’ del Mundial 2026 usan IA para sexualizar aficionadas
    Falsas ‘fancams’ del Mundial 2026 circulan en redes sociales con imágenes de aficionadas creadas o alteradas con inteligencia artificial. FOTO: EFE

EFE Verifica detectó cuentas que difunden falsas aficionadas del Mundial 2026 creadas con IA, bajo estereotipos de género y fines de monetización

El Mundial 2026 no solo se juega en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

También se disputa en redes sociales, donde la inteligencia artificial generativa ya empezó a marcar la conversación con falsas “fancams” de supuestas aficionadas, creadas con apariencia sintética, clasificadas por países y presentadas bajo estereotipos de belleza sexualizados.

De acuerdo con EFE Verifica, más de una veintena de cuentas en TikTok, X, Instagram y YouTube Shorts publican estos contenidos.

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El patrón se repite: mujeres jóvenes con camisetas, banderas o colores nacionales, fondos de estadio y estética de video viral.

A simple vista parecen clips espontáneos de tribuna, pero funcionan como imágenes artificiales diseñadas para atraer clics y visualizaciones.

El problema, advierten especialistas, no se limita a saber si cada video es real o falso.

La socióloga Elisa García Mingo, experta en misoginia digital, considera que este fenómeno puede leerse como desinformación de género, porque reproduce una imagen estereotipada de las mujeres y las convierte en reclamo visual dentro de un deporte dominado por narrativas masculinas.

La clasificación por países agrava el riesgo. Según García Mingo, estos contenidos reproducen y exacerban estereotipos raciales, culturales y de género.

Noemí Morejón, investigadora de la Universidad Loyola Andalucía, señala que cuando la mujer aparece como “objeto de coleccionismo”, la IA amplifica estándares de belleza irreales y reduce la diversidad femenina a cuerpos normativos imposibles de alcanzar.

El formato también tiene un objetivo económico. Alejandro Martín, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid e IBERIFIER, explica que cualquier contenido ligado a la actualidad obtiene más visibilidad en redes.

En pleno Mundial 2026, estas falsas aficionadas se convierten en gancho para acumular reproducciones. Morejón añade que muchos clips redirigen a plataformas de pago o canales de Telegram, donde se monetiza una narrativa falsa.

Crear una “fancam” falsa ya es cada vez más sencillo. Basta generar una imagen con IA mediante un prompt detallado —una aficionada en un estadio, con bandera o camiseta de un país— y después animarla con herramientas en línea.

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Ya existen servicios de pago que permiten crear videos sintéticos sin conocimientos avanzados.

El avance de la IA generativa obliga a mirar el Mundial 2026 con mayor cuidado digital.

En redes, no todo lo que parece una afición real lo es. Detrás de algunos videos virales puede esconderse una cadena de desinformación y monetización construida sobre cuerpos femeninos que nunca existieron.

Con información de EFE

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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