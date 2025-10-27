Octagón comienza a preparar su retiro tras más de cuatro décadas en los cuadriláteros

A los 64 años de edad, Octagón ha iniciado los preparativos para despedirse de los cuadriláteros. Con más de 45 años de trayectoria, el “Amo de los Ocho Ángulos” reconoció que su retiro está cada vez más cerca, aunque todavía se siente con fuerzas para seguir unos años más. “Tengo dos o tres años más, pero ya no soy el chavo de 25. Para retirarte debes prepararte física y mentalmente. No puedes hacerlo de la noche a la mañana”, declaró Octagón en entrevista con Mediotiempo. TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025 El luchador continúa participando en eventos especiales y presentaciones que celebran su legado en la lucha libre mexicana. Además, recientemente obtuvo una victoria importante fuera del ring: ganó la batalla legal por los derechos de su nombre e imagen, un tema que defendió durante más de una década.

Instagram

Su personaje nació en 1989 dentro de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), hoy Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). “Yo soy Octagón desde la Arena México. Nací, crecí y me hice estrella en la EMLL”, recordó el enmascarado, quien también agradeció a Francisco Alonso Lutteroth (“Paco Alonso”) por darle la oportunidad de debutar bajo esa identidad. Inspirado en las artes marciales, Octagón creó un personaje de estilo técnico y acrobático que pronto se volvió popular entre los aficionados. Su máscara, una de las más reconocidas de México, simboliza los valores que siempre ha defendido: honor, lealtad y disciplina. Durante la década de los noventa vivió su etapa más recordada. Compartió ring con figuras como Atlantis, Fuerza Guerrera, Blue Panther, Máscara Sagrada, La Parka, Hijo del Santo y Cien Caras, con quienes protagonizó rivalidades y combates que marcaron a toda una generación. Su alianza con Atlantis y su participación en Triplemanía quedaron en la historia del pancracio nacional.

Su popularidad trascendió los encordados: apareció en películas, caricaturas y cómics, consolidándose como un ícono de la cultura popular mexicana. Hoy, con más de seis décadas de vida, Octagón continúa siendo un símbolo de respeto y profesionalismo en la lucha libre. Su legado permanece no sólo en su carrera, sino también en su heredero, Hijo de Octagón, quien mantiene viva la tradición familiar y los valores que su padre sembró sobre el ring.