Octagón comienza a preparar su retiro tras más de cuatro décadas en los cuadriláteros

Deportes
/ 27 octubre 2025
    Octagón comienza a preparar su retiro tras más de cuatro décadas en los cuadriláteros
    Durante los noventa protagonizó combates históricos junto a Atlantis y Fuerza Guerrera. FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Lucha Libre

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CMLL

A sus 64 años, el “Amo de los Ocho Ángulos” busca cerrar su carrera en los próximos tres años, luego de recuperar legalmente los derechos sobre su nombre y su imagen

A los 64 años de edad, Octagón ha iniciado los preparativos para despedirse de los cuadriláteros. Con más de 45 años de trayectoria, el “Amo de los Ocho Ángulos” reconoció que su retiro está cada vez más cerca, aunque todavía se siente con fuerzas para seguir unos años más.

“Tengo dos o tres años más, pero ya no soy el chavo de 25. Para retirarte debes prepararte física y mentalmente. No puedes hacerlo de la noche a la mañana”, declaró Octagón en entrevista con Mediotiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025

El luchador continúa participando en eventos especiales y presentaciones que celebran su legado en la lucha libre mexicana. Además, recientemente obtuvo una victoria importante fuera del ring: ganó la batalla legal por los derechos de su nombre e imagen, un tema que defendió durante más de una década.

Instagram

Su personaje nació en 1989 dentro de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), hoy Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). “Yo soy Octagón desde la Arena México. Nací, crecí y me hice estrella en la EMLL”, recordó el enmascarado, quien también agradeció a Francisco Alonso Lutteroth (“Paco Alonso”) por darle la oportunidad de debutar bajo esa identidad.

Inspirado en las artes marciales, Octagón creó un personaje de estilo técnico y acrobático que pronto se volvió popular entre los aficionados. Su máscara, una de las más reconocidas de México, simboliza los valores que siempre ha defendido: honor, lealtad y disciplina.

Durante la década de los noventa vivió su etapa más recordada. Compartió ring con figuras como Atlantis, Fuerza Guerrera, Blue Panther, Máscara Sagrada, La Parka, Hijo del Santo y Cien Caras, con quienes protagonizó rivalidades y combates que marcaron a toda una generación. Su alianza con Atlantis y su participación en Triplemanía quedaron en la historia del pancracio nacional.

Su popularidad trascendió los encordados: apareció en películas, caricaturas y cómics, consolidándose como un ícono de la cultura popular mexicana.

Hoy, con más de seis décadas de vida, Octagón continúa siendo un símbolo de respeto y profesionalismo en la lucha libre. Su legado permanece no sólo en su carrera, sino también en su heredero, Hijo de Octagón, quien mantiene viva la tradición familiar y los valores que su padre sembró sobre el ring.

Temas


Lucha Libre

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CMLL

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana