Chivas anuncia la salida de Chicharito Hernández tras un cierre amargo en su segunda etapa

Las Chivas oficializaron este miércoles el fin de la segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández, un ciclo que inició en enero de 2024 con altas expectativas y que terminó marcado por lesiones, poca producción ofensiva y un desenlace desafortunado en la Liguilla del Apertura 2025.

El club compartió el comunicado íntegro que confirma la salida del histórico goleador.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre.

“Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa”, informó Chivas a través de un comunicado en redes sociales.

El delantero regresó para cerrar su carrera en el club donde comenzó todo, pero sus números quedaron lejos de lo esperado: alrededor de 40 partidos disputados, apenas 3–4 goles y una asistencia a lo largo de dos años marcados por lesiones que limitaron su ritmo y continuidad.