FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?

/ 19 noviembre 2025
    FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
    Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026. FOTO: ESPECIAL

FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Play-Off rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo

La FIFA anunció este miércoles que las ciudades de Guadalajara y Monterrey fueron seleccionadas como sedes del repechaje del Mundial 2026, torneo que otorgará los dos últimos boletos para la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.

El certamen se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano.

SEIS SELECCIONES POR DOS BOLETOS A LA COPA DEL MUNDO

El torneo contará con seis selecciones provenientes de cinco confederaciones, que buscarán su clasificación a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo quedó el repechaje del Mundial 2026? Fechas, formato y selecciones que buscan los últimos boletos

Participarán Irak (AFC), Congo DR (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).

Los partidos se desarrollarán en el Estadio Guadalajara y el Estadio de Monterrey, inmuebles que también serán sede oficial del Mundial 2026.

Guadalajara albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, mientras que Monterrey tendrá tres juegos de Grupos y un duelo de Dieciseisavos de Final.

ESTADIOS DE GUADALAJARA Y MONTERREY SON ICÓNICOS

“Estos estadios icónicos son el escenario perfecto para un evento lleno de pasión, drama y emoción”, señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“El Play-Off ofrece a los aficionados la oportunidad de ser parte de encuentros históricos en ciudades de clase mundial, previo al evento principal que iniciará menos de tres meses después”, añadió.

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DEL PLAY-OFF?

El sorteo del Play-Off se llevará a cabo mañana jueves 20 de noviembre de 2025, en la Casa de la FIFA en Zúrich, Suiza. Posteriormente se confirmará el calendario de partidos.

La transmisión podrá seguirse en FIFA.com, FIFA+ y medios asociados.

Los aficionados que deseen asistir a los duelos clasificatorios podrán adquirir entradas a través de FIFA.com/tickets. La información detallada de venta será publicada a inicios de 2026.

La Copa del Mundo arrancará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Guadalajara
Monterrey

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

