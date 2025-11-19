FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?

La FIFA anunció este miércoles que las ciudades de Guadalajara y Monterrey fueron seleccionadas como sedes del repechaje del Mundial 2026, torneo que otorgará los dos últimos boletos para la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.

El certamen se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano.

SEIS SELECCIONES POR DOS BOLETOS A LA COPA DEL MUNDO

El torneo contará con seis selecciones provenientes de cinco confederaciones, que buscarán su clasificación a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026.

Participarán Irak (AFC), Congo DR (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).

Los partidos se desarrollarán en el Estadio Guadalajara y el Estadio de Monterrey, inmuebles que también serán sede oficial del Mundial 2026.

Guadalajara albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, mientras que Monterrey tendrá tres juegos de Grupos y un duelo de Dieciseisavos de Final.