FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Play-Off rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo
La FIFA anunció este miércoles que las ciudades de Guadalajara y Monterrey fueron seleccionadas como sedes del repechaje del Mundial 2026, torneo que otorgará los dos últimos boletos para la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.
El certamen se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano.
SEIS SELECCIONES POR DOS BOLETOS A LA COPA DEL MUNDO
El torneo contará con seis selecciones provenientes de cinco confederaciones, que buscarán su clasificación a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026.
Participarán Irak (AFC), Congo DR (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).
Los partidos se desarrollarán en el Estadio Guadalajara y el Estadio de Monterrey, inmuebles que también serán sede oficial del Mundial 2026.
Guadalajara albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, mientras que Monterrey tendrá tres juegos de Grupos y un duelo de Dieciseisavos de Final.
ESTADIOS DE GUADALAJARA Y MONTERREY SON ICÓNICOS
“Estos estadios icónicos son el escenario perfecto para un evento lleno de pasión, drama y emoción”, señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
“El Play-Off ofrece a los aficionados la oportunidad de ser parte de encuentros históricos en ciudades de clase mundial, previo al evento principal que iniciará menos de tres meses después”, añadió.
¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DEL PLAY-OFF?
El sorteo del Play-Off se llevará a cabo mañana jueves 20 de noviembre de 2025, en la Casa de la FIFA en Zúrich, Suiza. Posteriormente se confirmará el calendario de partidos.
La transmisión podrá seguirse en FIFA.com, FIFA+ y medios asociados.
Los aficionados que deseen asistir a los duelos clasificatorios podrán adquirir entradas a través de FIFA.com/tickets. La información detallada de venta será publicada a inicios de 2026.
La Copa del Mundo arrancará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.