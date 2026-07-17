¿Destino escrito? El 19-7 que ilusiona a Argentina antes de la Final del Mundial 2026

La Selección Argentina llegará a la Final del Mundial 2026 con una coincidencia numérica que encendió la ilusión de sus aficionados: en los siete partidos que disputó antes de enfrentar a España marcó exactamente 19 goles y recibió siete. El registro forma el 19-7, la misma fecha del encuentro por el título: domingo 19 de julio. La cuenta, viral después de la remontada sobre Inglaterra, coincide con los resultados oficiales. La Albiceleste anotó tres tantos ante Argelia, dos frente a Austria y tres contra Jordania.

Después firmó tres goles ante Cabo Verde, tres contra Egipto, tres frente a Suiza y dos en la Semifinal ante Inglaterra. El total: 19. En defensa, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo el arco en cero durante sus dos primeras presentaciones; Jordania le hizo un gol, Cabo Verde y Egipto marcaron dos cada uno, mientras Suiza e Inglaterra consiguieron uno. La suma arroja siete tantos recibidos y completa el número que los hinchas interpretan como presagio del bicampeonato.

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La teoría cobró más fuerza porque la Final Argentina vs España se jugará el 19/7/2026. El dato alimenta el “elijo creer” alrededor de Lionel Messi y la vigente campeona. Sin embargo, la coincidencia no determina el resultado. Es numerología futbolera, no una tendencia estadística capaz de garantizar que Argentina será campeona. El título se definirá ante una España que llega con seis victorias consecutivas y apenas un gol recibido en todo el torneo. ¿Cuándo es la Final del Mundial 2026? Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford. El silbatazo inicial será a la 1 de la tarde.

Argentina busca convertirse en la primera bicampeona mundial desde Brasil en 1962 y darle a Messi su segunda Copa del Mundo. Para los aficionados, los 19 goles a favor y los siete en contra ya trazaron el camino; para Scaloni, la única señal válida será superar a España en el partido decisivo en Nueva Jersey.