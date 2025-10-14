Isaac del Toro podría competir en México: su equipo analiza su participación en el Campeonato Nacional de Ruta 2025

/ 14 octubre 2025
    Isaac del Toro podría competir en México: su equipo analiza su participación en el Campeonato Nacional de Ruta 2025
    Isaac del Toro podría competir en el Campeonato Nacional de Ruta 2025, que se celebraría en Baja California. FOTO: ESPECIAL

El ciclista mexicano Isaac del Toro, figura del UAE Team Emirates y una de las revelaciones del ciclismo mundial

El ciclismo mexicano podría presenciar un hecho histórico: Isaac del Toro, actual estrella del UAE Team Emirates, podría participar en el Campeonato Nacional de Ruta 2025, una competencia que busca reactivarse tras varios años sin celebrarse oficialmente.

Según reportes de El Informador y SDP Noticias, el evento se realizaría del 23 al 25 de octubre en Baja California, estado natal del pedalista ensenadense.

La posibilidad ha despertado entusiasmo entre la comunidad ciclista nacional, pues significaría el regreso de Del Toro a México tras su exitosa temporada en Europa.

EL ASCENSO DEL TALENTO MEXICANO

Isaac del Toro, nacido en Ensenada en 2003, se ha convertido en el máximo referente del ciclismo nacional. En 2023 hizo historia al conquistar el Tour de l’Avenir, conocido como “el Tour de Francia de los jóvenes”, siendo el primer mexicano en lograrlo.

Durante 2025, el bajacaliforniano ha mantenido un nivel sobresaliente con victorias en Milano-Turín, Coppa Sabatini y Gran Piemonte, además de ocupar posiciones destacadas en pruebas WorldTour.

Su rendimiento lo ubica dentro del Top 5 del ranking UCI, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

DETALLES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA

De acuerdo con medios nacionales, la Federación Mexicana de Ciclismo busca recuperar el Campeonato Nacional de Ruta, el cual no se disputa oficialmente desde hace cuatro años.

La sede propuesta sería Baja California, y la organización trabaja en las rutas, categorías y licencias necesarias para avalar el evento.

En caso de concretarse la participación de Del Toro, su presencia daría un impulso mediático y deportivo al ciclismo mexicano, fortaleciendo la proyección internacional del evento.

QUÉ FALTA POR CONFIRMAR

Aunque el propio Isaac del Toro ha manifestado su deseo de competir en México, todavía no hay confirmación oficial de UAE Team Emirates ni de las autoridades nacionales.

El principal reto radica en coordinar su calendario internacional, los permisos del equipo y la logística del viaje desde Europa.

Asimismo, los organizadores deberán asegurar que la competencia cumpla con los estándares internacionales, especialmente si el evento busca atraer a ciclistas profesionales o servir como clasificatorio para futuros compromisos.

LO QUE SIGNIFICARÍA SU REGRESO

La eventual participación de Isaac del Toro en el Campeonato Nacional tendría un gran impacto simbólico. No solo representaría el reencuentro del campeón con su tierra, sino que también podría inspirar a una nueva generación de ciclistas mexicanos.

Además, su presencia sería clave para revitalizar el ciclismo nacional y posicionar nuevamente a México en el mapa del ciclismo de ruta de alto nivel.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

