Isaac del Toro podría competir en México: su equipo analiza su participación en el Campeonato Nacional de Ruta 2025

El ciclismo mexicano podría presenciar un hecho histórico: Isaac del Toro, actual estrella del UAE Team Emirates, podría participar en el Campeonato Nacional de Ruta 2025, una competencia que busca reactivarse tras varios años sin celebrarse oficialmente.

Según reportes de El Informador y SDP Noticias, el evento se realizaría del 23 al 25 de octubre en Baja California, estado natal del pedalista ensenadense.

La posibilidad ha despertado entusiasmo entre la comunidad ciclista nacional, pues significaría el regreso de Del Toro a México tras su exitosa temporada en Europa.

EL ASCENSO DEL TALENTO MEXICANO

Isaac del Toro, nacido en Ensenada en 2003, se ha convertido en el máximo referente del ciclismo nacional. En 2023 hizo historia al conquistar el Tour de l’Avenir, conocido como “el Tour de Francia de los jóvenes”, siendo el primer mexicano en lograrlo.