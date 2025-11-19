Fin del ciclo de Miguel ‘Piojo’ Herrera: Costa Rica inicia búsqueda de nuevo técnico

Fútbol
/ 19 noviembre 2025
    Fin del ciclo de Miguel ‘Piojo’ Herrera: Costa Rica inicia búsqueda de nuevo técnico
    La eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 dejó sin margen al técnico Miguel “Piojo” Herrera, quien se reunirá con Osael Maroto para definir su salida. FOTO: X

El contrato del entrenador finaliza como parte del proceso y la Federación ya analiza el relevo para iniciar la planificación hacia los próximos torneos

La etapa de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica se encuentra en su punto final. La eliminación del equipo rumbo al Mundial 2026, sin acceso al boleto directo ni al repechaje, colocó al técnico mexicano en una situación irreversible dentro del proyecto deportivo de la Fedefútbol.

De acuerdo con información confirmada por fuentes vinculadas a la Federación, Herrera tiene programada una reunión con el presidente federativo, Osael Maroto, en la que deberá entregar un informe completo del proceso clasificatorio. Durante la Eliminatoria, la Selección registró un rendimiento del 40%, con cuatro empates, una victoria y cuatro derrotas, cifras que marcaron el rumbo del equipo y que explican la decisión que se prepara en los despachos.

TE PUEDE INTERESAR: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lideran la lista de debutantes del Mundial 2026

Ese encuentro no será únicamente un procedimiento administrativo: ahí se definirá su salida y los términos del finiquito. El contrato de Herrera estaba establecido únicamente para el ciclo hacia 2026 y su permanencia dependía de que el equipo lograra, al menos, la repesca. La ausencia de resultados dejó sin sustento cualquier continuidad. El adeudo corresponde a un mes de salario, calculado en aproximadamente 40 mil dólares, por lo que el cierre de su relación laboral es considerado un trámite.

Tras el empate 0-0 frente a Honduras, que dejó sin margen a la Selección, Herrera habló ante los medios y reconoció que debía reunirse con la dirigencia para resolver su futuro. Su declaración dio paso a especulaciones sobre una salida inmediata del país. Sin embargo, registros de Migración y Extranjería confirmaron a ESPN que el entrenador permanece en Costa Rica. En la Federación estiman que dejará territorio nacional entre miércoles y viernes, una vez que presente conclusiones y retire sus pertenencias.

El paso de Herrera estuvo marcado por la intención de renovar al combinado, aunque el equipo terminó recurriendo a jugadores experimentados en los momentos clave. La defensa cerró el proceso con cifras negativas y la Selección no logró consolidar una idea estable de juego, situación que amplió la distancia entre las expectativas iniciales y la realidad competitiva.

Con el ciclo del técnico mexicano prácticamente concluido, la Fedefútbol deberá iniciar un nuevo proceso institucional. La dirigencia tendrá que definir si apostará por un cuerpo técnico interino o si comenzará de inmediato la búsqueda de un entrenador permanente. También deberá estructurar el plan de trabajo para la Nations League y diseñar el camino rumbo al proceso clasificatorio de 2030.

Mientras tanto, la prensa costarricense da por hecho el cese de Herrera, señalando que la decisión se encuentra en etapa de formalización. El anuncio oficial aún no se emite, pero se espera que la Federación confirme la salida en los próximos días. El cierre del ciclo solo aguarda la firma final.

Temas


Eliminatorias
Futbol

Localizaciones


Costa Rica

Personajes


Miguel Herrera

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music