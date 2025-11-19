Fin del ciclo de Miguel ‘Piojo’ Herrera: Costa Rica inicia búsqueda de nuevo técnico
El contrato del entrenador finaliza como parte del proceso y la Federación ya analiza el relevo para iniciar la planificación hacia los próximos torneos
La etapa de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica se encuentra en su punto final. La eliminación del equipo rumbo al Mundial 2026, sin acceso al boleto directo ni al repechaje, colocó al técnico mexicano en una situación irreversible dentro del proyecto deportivo de la Fedefútbol.
De acuerdo con información confirmada por fuentes vinculadas a la Federación, Herrera tiene programada una reunión con el presidente federativo, Osael Maroto, en la que deberá entregar un informe completo del proceso clasificatorio. Durante la Eliminatoria, la Selección registró un rendimiento del 40%, con cuatro empates, una victoria y cuatro derrotas, cifras que marcaron el rumbo del equipo y que explican la decisión que se prepara en los despachos.
Ese encuentro no será únicamente un procedimiento administrativo: ahí se definirá su salida y los términos del finiquito. El contrato de Herrera estaba establecido únicamente para el ciclo hacia 2026 y su permanencia dependía de que el equipo lograra, al menos, la repesca. La ausencia de resultados dejó sin sustento cualquier continuidad. El adeudo corresponde a un mes de salario, calculado en aproximadamente 40 mil dólares, por lo que el cierre de su relación laboral es considerado un trámite.
Tras el empate 0-0 frente a Honduras, que dejó sin margen a la Selección, Herrera habló ante los medios y reconoció que debía reunirse con la dirigencia para resolver su futuro. Su declaración dio paso a especulaciones sobre una salida inmediata del país. Sin embargo, registros de Migración y Extranjería confirmaron a ESPN que el entrenador permanece en Costa Rica. En la Federación estiman que dejará territorio nacional entre miércoles y viernes, una vez que presente conclusiones y retire sus pertenencias.
El paso de Herrera estuvo marcado por la intención de renovar al combinado, aunque el equipo terminó recurriendo a jugadores experimentados en los momentos clave. La defensa cerró el proceso con cifras negativas y la Selección no logró consolidar una idea estable de juego, situación que amplió la distancia entre las expectativas iniciales y la realidad competitiva.
Con el ciclo del técnico mexicano prácticamente concluido, la Fedefútbol deberá iniciar un nuevo proceso institucional. La dirigencia tendrá que definir si apostará por un cuerpo técnico interino o si comenzará de inmediato la búsqueda de un entrenador permanente. También deberá estructurar el plan de trabajo para la Nations League y diseñar el camino rumbo al proceso clasificatorio de 2030.
Mientras tanto, la prensa costarricense da por hecho el cese de Herrera, señalando que la decisión se encuentra en etapa de formalización. El anuncio oficial aún no se emite, pero se espera que la Federación confirme la salida en los próximos días. El cierre del ciclo solo aguarda la firma final.