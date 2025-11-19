Fin del ciclo de Miguel ‘Piojo’ Herrera: Costa Rica inicia búsqueda de nuevo técnico

La etapa de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica se encuentra en su punto final. La eliminación del equipo rumbo al Mundial 2026, sin acceso al boleto directo ni al repechaje, colocó al técnico mexicano en una situación irreversible dentro del proyecto deportivo de la Fedefútbol.

De acuerdo con información confirmada por fuentes vinculadas a la Federación, Herrera tiene programada una reunión con el presidente federativo, Osael Maroto, en la que deberá entregar un informe completo del proceso clasificatorio. Durante la Eliminatoria, la Selección registró un rendimiento del 40%, con cuatro empates, una victoria y cuatro derrotas, cifras que marcaron el rumbo del equipo y que explican la decisión que se prepara en los despachos.

Ese encuentro no será únicamente un procedimiento administrativo: ahí se definirá su salida y los términos del finiquito. El contrato de Herrera estaba establecido únicamente para el ciclo hacia 2026 y su permanencia dependía de que el equipo lograra, al menos, la repesca. La ausencia de resultados dejó sin sustento cualquier continuidad. El adeudo corresponde a un mes de salario, calculado en aproximadamente 40 mil dólares, por lo que el cierre de su relación laboral es considerado un trámite.