Costa Rica y Honduras se despiden del Mundial 2026 tras empate sin goles
La Tricolor terminó tercera del Grupo C con 7 puntos y Honduras también se despidió por diferencia de goles
Costa Rica y Honduras quedaron fuera de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 luego de empatar 0-0 en un partido disputado en el Estadio Nacional de San José. Con este resultado, ambos equipos vieron cómo se esfumaban sus opciones de clasificar al torneo: la selección tica finalizó en tercer lugar del Grupo C con 7 puntos, mientras que Honduras, con 9 unidades, también quedó fuera por diferencia de goles.
El técnico mexicano Miguel Herrera no logró cumplir el objetivo de llevar a Costa Rica a la justa mundialista, y Reinaldo Rueda tampoco pudo asegurar la presencia de Honduras en el Mundial. En su lugar, Surinam avanzó como uno de los dos mejores segundos lugares de la eliminatoria de Concacaf, pese a caer 3-1 ante Guatemala. Por unos minutos, los catrachos mantuvieron la esperanza de clasificar al repechaje, pero el resultado final del partido de Surinam acabó con esa posibilidad.
Durante el encuentro, ambas selecciones intentaron buscar el gol que les permitiera mantenerse con vida en la eliminatoria, pero la ofensiva no encontró claridad. La velocidad de Warren Madrigal, Álvaro Zamora y Josimar Alcocer fue la principal herramienta de Costa Rica, mientras que Honduras apostó por mantener la defensa y esperar un error rival. A lo largo de los 90 minutos, las oportunidades de gol fueron limitadas y ninguna de las dos escuadras logró superar a los porteros Keylor Navas y Endrick Menjívar.
El partido cerró con un ambiente tenso en los últimos minutos. Tras un choque en el área hondureña, varios jugadores se encararon y se registraron empujones y palabras altisonantes, lo que obligó al árbitro a intervenir para evitar que la situación escalara. La tensión reflejaba lo que estaba en juego: un gol hubiera cambiado la historia de ambos equipos y les hubiera dado una chance de avanzar al Mundial.
El empate deja a Costa Rica y Honduras fuera de la justa mundialista, un golpe fuerte considerando que ambos eran favoritos para llevarse el grupo al inicio de la eliminatoria. Con estos resultados, Panamá, Curazao y Haití aseguraron su presencia como primeros de grupo, mientras que Jamaica y Surinam avanzarán al repechaje para disputar sus boletos al Mundial.
El cierre de la Eliminatoria marca un cambio importante en la región: ni la Tricolor ni la H participarán en la máxima competencia de 2026, dejando un espacio que otros equipos de Concacaf aprovecharán para buscar su clasificación.