¿Quién detiene a La Máquina? Cruz Azul derrota al Atlas y se mete a la lucha por el título de la Liga MX

Los Rojinegros generaron aproximaciones importantes con Eduardo Aguirre, Gustavo Ferrareis, Sergio Hernández y Manuel Capasso, pero se toparon con una defensa celeste atenta y con un Kevin Mier determinante bajo los tres postes.

La Máquina llegó al partido con ventaja en la serie y supo administrar los momentos de mayor presión en un duelo donde Atlas buscó reaccionar desde el arranque.

Cruz Azul confirmó su presencia en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer 1-0 al Atlas en la Vuelta de los Cuartos de Final, resultado que le permitió cerrar la eliminatoria con marcador global de 4-2 y mantener vivo su camino rumbo al título.

El gol que definió el encuentro llegó al minuto 32, cuando José Paradela apareció dentro del área y remató con la izquierda desde el sector izquierdo para colocar el 1-0 en el marcador.

La anotación no solo amplió la ventaja de Cruz Azul en el global, también obligó al Atlas a tomar más riesgos en busca de una remontada que nunca logró concretar.

Atlas tuvo una de sus oportunidades más claras al minuto 50, cuando Aldo Rocha sacó un disparo de derecha desde fuera del área que se estrelló en el poste.

Más tarde, Jorge Rodríguez y Víctor Ríos también exigieron a Mier, quien respondió con atajadas clave para sostener la ventaja cementera durante el complemento.

Cruz Azul manejó los tiempos del cierre con modificaciones importantes. Luka Romero, Jeremy Márquez, Gabriel Fernández, Andrés Montaño y Amaury Morales ingresaron para refrescar al equipo y darle mayor control en los últimos minutos, mientras Atlas intentaba empujar con cambios ofensivos como Diego González, Agustín Rodríguez, Mateo García, Luis Gamboa y Édgar Zaldívar.

Aunque los tapatíos insistieron hasta el final, la Máquina resistió con orden, cerró espacios y evitó que la eliminatoria volviera a ponerse en riesgo.

Con el silbatazo final, Cruz Azul aseguró su boleto a las Semifinales del Clausura 2026, instancia en la que buscará confirmar su buen momento y seguir como uno de los candidatos más fuertes al campeonato.