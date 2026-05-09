¿Quién detiene a La Máquina? Cruz Azul derrota al Atlas y se mete a la lucha por el título de la Liga MX

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¿Quién detiene a La Máquina? Cruz Azul derrota al Atlas y se mete a la lucha por el título de la Liga MX
    Cruz Azul derrotó 1-0 al Atlas y avanzó a las Semifinales del Clausura 2026 con marcador global de 4-2. FOTO: MEXSPORT

La Máquina derrotó 1-0 a los Rojinegros en la Vuelta de Cuartos de Final y selló su clasificación con global de 4-2, gracias a un gol de José Paradela y a una actuación clave de Kevin Mier

Cruz Azul confirmó su presencia en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer 1-0 al Atlas en la Vuelta de los Cuartos de Final, resultado que le permitió cerrar la eliminatoria con marcador global de 4-2 y mantener vivo su camino rumbo al título.

La Máquina llegó al partido con ventaja en la serie y supo administrar los momentos de mayor presión en un duelo donde Atlas buscó reaccionar desde el arranque.

Los Rojinegros generaron aproximaciones importantes con Eduardo Aguirre, Gustavo Ferrareis, Sergio Hernández y Manuel Capasso, pero se toparon con una defensa celeste atenta y con un Kevin Mier determinante bajo los tres postes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/habra-sorpresa-en-la-liguilla-pachuca-y-pumas-amenazan-con-eliminar-a-los-favoritos-toluca-y-america-MO20591148

El gol que definió el encuentro llegó al minuto 32, cuando José Paradela apareció dentro del área y remató con la izquierda desde el sector izquierdo para colocar el 1-0 en el marcador.

La anotación no solo amplió la ventaja de Cruz Azul en el global, también obligó al Atlas a tomar más riesgos en busca de una remontada que nunca logró concretar.

Atlas tuvo una de sus oportunidades más claras al minuto 50, cuando Aldo Rocha sacó un disparo de derecha desde fuera del área que se estrelló en el poste.

Más tarde, Jorge Rodríguez y Víctor Ríos también exigieron a Mier, quien respondió con atajadas clave para sostener la ventaja cementera durante el complemento.

Cruz Azul manejó los tiempos del cierre con modificaciones importantes. Luka Romero, Jeremy Márquez, Gabriel Fernández, Andrés Montaño y Amaury Morales ingresaron para refrescar al equipo y darle mayor control en los últimos minutos, mientras Atlas intentaba empujar con cambios ofensivos como Diego González, Agustín Rodríguez, Mateo García, Luis Gamboa y Édgar Zaldívar.

Aunque los tapatíos insistieron hasta el final, la Máquina resistió con orden, cerró espacios y evitó que la eliminatoria volviera a ponerse en riesgo.

Con el silbatazo final, Cruz Azul aseguró su boleto a las Semifinales del Clausura 2026, instancia en la que buscará confirmar su buen momento y seguir como uno de los candidatos más fuertes al campeonato.

Para Atlas, la eliminación deja la sensación de haber competido, pero sin la contundencia necesaria para cambiar el rumbo de una serie que Cruz Azul supo trabajar desde la Ida.

Para los celestes, en cambio, el triunfo refuerza su aspiración de volver a disputar el título de la Liga MX.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Playoffs
resultados

Localizaciones


CDMX
Guadalajara

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX
Atlas FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Sujetos armados dispararon contra una vivienda presuntamente relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán

Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán
Cambios. Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron que esperan a su tercera hija antes de finalizar el año.

Bromea Samuel García con que tendrá de nuevo otra niña
Asistentes marchan para impulsar Ley Vicente por caso de Roxana ‘N’

Ley Vicente busca prevenir la perspectiva de género en juicios familiares, tras caso de Roxana ‘N’
Balacean residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán

Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.

El mayor número de ataques lo concentran Sinaloa y Guanajuato.

En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás
En resumen

En resumen
El combate al tráfico de drogas se ha vuelta una prioridad para la administración de Donald Trump.

Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’
El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que el ciclo escolar de educación básica cierra el próximo 5 de junio.

Mario Delgado insiste en cierre de ciclo escolar el 5 de junio, pero revisarán fecha de regreso a clases