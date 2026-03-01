Fulham 2-1 Tottenham: Raúl Jiménez fue titular en el triunfo en Craven Cottage por la Premier League

Fútbol
/ 1 marzo 2026
    Fulham 2-1 Tottenham: Raúl Jiménez fue titular en el triunfo en Craven Cottage por la Premier League
    Raúl Jiménez fue titular y participó en el 2-1 del Fulham sobre el Tottenham en Craven Cottage, en duelo correspondiente a la jornada 28 de la Premier League 2025-26 en Londres, Inglaterra.

Desde Londres, el delantero mexicano Raúl Jiménez disputó más de 70 minutos en la victoria del Fulham ante el Tottenham en la jornada 28 de la Premier League 2026, resultado que impulsa a los Cottagers en la pelea por puestos europeos

En la jornada 28 de la Premier League 2025-26, el Fulham venció 2-1 al Tottenham Hotspur con una actuación destacada del delantero Raúl Jiménez, quien fue titular y pieza clave en el ataque cottager pese a no marcar gol.

El mexicano disputó 73 minutos antes de ser sustituido y se hizo presente en las principales acciones ofensivas del Fulham, presionando constantemente a la zaga rival y participando en varias llegadas de peligro, incluida la jugada previa al primer tanto del equipo local.

El marcador se abrió muy temprano: al minuto 7, Harry Wilson inauguró el marcador tras un remate dentro del área que subió al marcador después de la revisión del VAR, en una jugada en la que tuvo incidencia Jiménez al desbordar y generar desequilibrio.

TE PUEDE INTERESAR: Brandon Moreno pierde en UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX

Más tarde, al 34’, Alex Iwobi amplió la ventaja con un disparo potente fuera del área que venció al arquero, poniendo el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el Tottenham intentó reaccionar y descontó al 66’ con un cabezazo de Richarlison, recortando distancias, pero el Fulham supo administrar la ventaja hasta el final para asegurar el triunfo.

Aunque Jiménez no anotó, el delantero mexicano fue activo en la ofensiva del Fulham, generando juego y ganando duelos en campo contrario. Participó en transiciones importantes y estuvo cerca de convertirse en asistidor antes de ser sustituido en la parte final del encuentro.

Su rendimiento ante el Tottenham refuerza su papel como pieza constante en el esquema del entrenador Marco Silva, aportando movilidad, presión alta y capacidad de retención del balón en ataque.

Con este triunfo, el Fulham suma 40 puntos en la Premier League y se coloca noveno en la tabla, acercándose a los puestos de clasificación europea, una zona que era objetivo clave para el club cottager al inicio de la temporada.

Por su parte, el Tottenham Hotspur extiende su mala racha en la liga y complica su situación al mantenerse con 29 unidades, lejos de la zona alta y con preocupaciones alrededor de su rendimiento colectivo.

El Fulham buscará mantener el impulso en la Premier League para acercarse aún más a la zona de Europa League, mientras que Tottenham deberá replantear su estrategia si quiere salir de la inconsistencia que ha marcado sus últimos partidos en la máxima liga inglesa.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

