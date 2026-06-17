Ghana vence 1-0 a Panamá con gol agónico y golpea primero en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Thomas Christiansen salió sin complejos. Panamá presionó en el arranque, adelantó líneas y obligó a Ghana a refugiarse más de lo esperado.

El duelo, trabado durante largos pasajes, se resolvió en tiempo agregado con un gol de Caleb Yirenkyi, quien apareció cuando el empate parecía escrito.

Panamá estuvo a nada de firmar una noche de resistencia, orden y esperanza mundialista, pero Ghana encontró aire en la última bocanada del partido para vencer 1-0 al conjunto canalero en el Toronto Stadium, dentro de la primera jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

Cecilio Waterman y Cristian Martínez fueron parte de los intentos más claros del cuadro centroamericano, que durante el primer tiempo tuvo mayor posesión y más circulación de pelota, mientras los africanos batallaban para conectar a Jordan Ayew, Antoine Semenyo y Kamaldeen Sulemana.

La primera gran figura del encuentro fue Lawrence Ati-Zigi. El arquero ghanés sostuvo a las Estrellas Negras con una atajada clave en el inicio, aunque tuvo que salir lesionado al descanso.

Su lugar fue ocupado por Benjamin Asare, quien respondió con seguridad en un partido de mucha tensión y pocas concesiones.

Panamá, que disputa apenas su segunda Copa del Mundo, buscaba una noche histórica: su primera victoria mundialista. El contexto le daba peso extra al partido, porque en un grupo compartido con Inglaterra y Croacia, cada punto podía convertirse en oro.

Pero Ghana tuvo paciencia. Sin brillar, sin dominar de principio a fin y sin generar una avalancha ofensiva, el conjunto africano fue creciendo en el complemento.

La entrada de Brandon Thomas-Asante le dio otra energía al ataque y, cuando Panamá ya acariciaba el empate, llegó la jugada que cambió la historia: asistencia en zona decisiva y definición de Yirenkyi para el 1-0 que desató el festejo ghanés y dejó congelado al cuadro canalero.

El dato aumenta el golpe: Panamá no permitió un solo disparo de Ghana hasta el minuto 48, muestra de su disciplina defensiva y del control que tuvo durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, el futbol volvió a castigar en el detalle final. Ghana no necesitó muchas ocasiones para quedarse con tres puntos que pueden pesar muchísimo en la pelea por avanzar.