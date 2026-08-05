Rey Mysterio sacude WWE: torneo dará lucha titular ante Roman Reigns en México

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    Rey Mysterio sacude WWE: torneo dará lucha titular ante Roman Reigns en México
    Rey Mysterio confirmó el torneo que llevará a un luchador hasta el combate estelar contra Roman Reigns en la Arena CDMX. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El certamen comenzará el 10 de agosto y reunirá talentos de RAW, SmackDown y AAA antes del histórico regreso de WWE a la CDMX

Rey Mysterio encendió la ruta de WWE hacia México con un anuncio histórico: luchadores de RAW, SmackDown y Lucha Libre AAA competirán en un torneo cuyo ganador retará a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado.

La lucha titular se celebrará el lunes 14 de septiembre durante Monday Night RAW, en la Arena CDMX.

El integrante del Salón de la Fama hizo oficial el certamen después de conversar con el campeón y con Adam Pearce, gerente general de RAW.

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Según Mysterio, Reigns comprendió la importancia de la lucha libre mexicana y aceptó exponer su cinturón ante el vencedor, en una función que pondrá al talento latino frente a una de las máximas figuras de WWE.

La competencia comenzará en RAW el lunes 10 de agosto. WWE todavía no revela los participantes, las llaves ni el número de rondas, por lo que cualquier lista de candidatos es especulación.

La incógnita mantendrá abierta la posibilidad de cruces entre figuras de las tres marcas.

El premio eleva la exigencia: no será solamente un escaparate para vuelos, máscaras y velocidad.

El triunfador llegará a la Ciudad de México con una oportunidad directa por el título de Roman Reigns, quien volvió a instalarse en la cima de la compañía tras conquistar el campeonato.

Para Rey Mysterio, quien también se desempeña como gerente general de AAA, el torneo funciona como puente entre dos mundos.

La convocatoria permitirá cruces inéditos entre luchadores de las marcas de WWE y representantes de la Caravana Estelar, dentro de la creciente integración entre ambas compañías.

El episodio del 14 de septiembre tendrá valor especial. RAW volverá a transmitirse desde la capital mexicana por primera vez en 15 años y cerrará una semana cargada de actividad:

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WWE presentará funciones en Guadalajara y Monterrey; SmackDown llegará a la Arena CDMX el viernes 11 y Triplemanía 34, Noche 2, ocupará el recinto el domingo 13.

Con el rival por descubrir, una pregunta domina la conversación: ¿qué luchador ganará el torneo de Rey Mysterio y desafiará a Roman Reigns en México?

La respuesta comenzará a construirse el próximo lunes y desembocará en una noche que promete combinar identidad mexicana, alcance mundial y una lucha de campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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