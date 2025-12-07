Gol de Jesús Escoboza da a Jaiba Brava el título del Apertura 2025 en la Liga de Expansión

La Jaiba Brava cerró el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX con el título en sus manos tras imponerse 1-0 a Irapuato en el duelo de Vuelta de la Final, resultado que marcó la diferencia luego del empate sin anotaciones en el partido de ida. El encuentro decisivo se resolvió con un gol de Jesús Escoboza, autor del único tanto de una serie que se mantuvo sin movimientos durante casi todo su desarrollo.

La definición comenzó en el Estadio Sergio León Chávez, donde ambos equipos ofrecieron un partido cerrado que terminó 0-0. Ese marcador dejó abierta la eliminatoria y trasladó la resolución a Tampico Madero, con dos clubes que habían tenido recorridos parecidos en la fase regular. La Jaiba Brava finalizó en la tercera posición, apenas un escalón por encima del conjunto fresero, detalle que tuvo peso en el orden de las localías.

Durante la Vuelta, el planteamiento fue similar al de la Ida. El duelo se disputó con cautela, con pocas opciones claras y un marcado énfasis en no conceder ventajas. El reloj avanzó y la Final parecía encaminada a definirse en tiempo extra, hasta que una acción dentro del área cambió el rumbo del campeonato.