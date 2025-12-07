Gol de Jesús Escoboza da a Jaiba Brava el título del Apertura 2025 en la Liga de Expansión
Los jaibos se proclamaron campeones del Apertura 2025 tras derrotar 1-0 a Irapuato en la Final de Vuelta
La Jaiba Brava cerró el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX con el título en sus manos tras imponerse 1-0 a Irapuato en el duelo de Vuelta de la Final, resultado que marcó la diferencia luego del empate sin anotaciones en el partido de ida. El encuentro decisivo se resolvió con un gol de Jesús Escoboza, autor del único tanto de una serie que se mantuvo sin movimientos durante casi todo su desarrollo.
La definición comenzó en el Estadio Sergio León Chávez, donde ambos equipos ofrecieron un partido cerrado que terminó 0-0. Ese marcador dejó abierta la eliminatoria y trasladó la resolución a Tampico Madero, con dos clubes que habían tenido recorridos parecidos en la fase regular. La Jaiba Brava finalizó en la tercera posición, apenas un escalón por encima del conjunto fresero, detalle que tuvo peso en el orden de las localías.
Durante la Vuelta, el planteamiento fue similar al de la Ida. El duelo se disputó con cautela, con pocas opciones claras y un marcado énfasis en no conceder ventajas. El reloj avanzó y la Final parecía encaminada a definirse en tiempo extra, hasta que una acción dentro del área cambió el rumbo del campeonato.
Al minuto 85, Jesús Escoboza encaró al arquero Humberto Hernández tras un balón filtrado. El delantero logró tocar el esférico hacia un costado, pero fue derribado en el intento. El árbitro central, Aldo Ballesteros, señaló penal de inmediato, ante los reclamos del conjunto visitante y la expectativa en las tribunas.
Sin titubeos, Escoboza asumió la responsabilidad del cobro. El atacante ejecutó con potencia al centro de la portería, mientras Hernández se lanzó hacia su costado derecho. El balón cruzó la línea y se convirtió en el primer y único gol de la serie, luego de 177 minutos totales sin anotaciones entre ambos partidos.
Con esa ejecución, la Jaiba Brava aseguró su segundo campeonato en la Liga de Expansión MX y reafirmó su presencia constante en instancias definitivas. El club de Tampico Madero ha disputado ya cuatro finales desde la creación de la categoría, un dato que refleja continuidad en su proyecto deportivo.
El primer título del conjunto tamaulipeco llegó en el torneo Guard1anes 2020, el inaugural de la división, cuando superó a Atlante en la final. Cinco años después, la historia volvió a escribirse desde los once pasos, con Jesús Escoboza como protagonista y un gol que bastó para definir el campeonato del Apertura 2025.