¡Golpe durísimo a Brasil! Lucas Paquetá queda fuera del Mundial 2026 por lesión: ¿Quién jugará en su lugar?

Lucas Paquetá encendió las alarmas en Brasil y en pleno Mundial 2026. El mediocampista de la Canarinha sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón, resultado que mandó al equipo de Carlo Ancelotti a los Octavos de Final, pero que también dejó una baja que puede cambiar el rumbo del pentacampeón.

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó que Paquetá fue sometido a estudios de imagen tras salir al medio tiempo del duelo disputado en Houston.

Aunque la CBF no dio un plazo oficial de recuperación, el diagnóstico lo deja prácticamente fuera del resto de la Copa del Mundo, justo cuando Brasil entra en la zona más exigente del torneo.