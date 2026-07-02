¡Golpe durísimo a Brasil! Lucas Paquetá queda fuera del Mundial 2026 por lesión: ¿Quién jugará en su lugar?

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    ¡Golpe durísimo a Brasil! Lucas Paquetá queda fuera del Mundial 2026 por lesión: ¿Quién jugará en su lugar?
    Lucas Paquetá salió lesionado en el triunfo de Brasil sobre Japón y complica el panorama de la Canarinha en el Mundial 2026. FOTO: AP

Tras confirmarse la gravedad del malestar muscular en el muslo sufrida ante Japón, el mediocampista carioca queda fuera del torneo y Carlo Ancelotti se ve obligado a reestructurar

Lucas Paquetá encendió las alarmas en Brasil y en pleno Mundial 2026. El mediocampista de la Canarinha sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón, resultado que mandó al equipo de Carlo Ancelotti a los Octavos de Final, pero que también dejó una baja que puede cambiar el rumbo del pentacampeón.

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó que Paquetá fue sometido a estudios de imagen tras salir al medio tiempo del duelo disputado en Houston.

Aunque la CBF no dio un plazo oficial de recuperación, el diagnóstico lo deja prácticamente fuera del resto de la Copa del Mundo, justo cuando Brasil entra en la zona más exigente del torneo.

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El golpe llega antes del cruce contra Noruega, programado para este domingo 5 de julio en Nueva Jersey, donde la Verdeamarela buscará avanzar a los Cuartos de Final sin uno de sus hombres más importantes en la creación.

Paquetá había sido titular para Ancelotti y su salida obligó al técnico italiano a modificar el plan con el ingreso de Endrick.

La ausencia del jugador de Flamengo abre la puerta a un reacomodo ofensivo. Neymar aparece como una alternativa natural si el cuerpo técnico decide sumar pausa, desequilibrio y experiencia, aunque Brasil también puede apostar por un equipo más vertical para acompañar a Vinicius Jr. y Matheus Cunha.

Para la afición brasileña, la lesión de Lucas Paquetá no es un detalle menor: ocurre en el momento en el que cada partido puede significar despedida.

Brasil sigue vivo en el Mundial 2026, pero ahora deberá demostrar que tiene plantel suficiente para sobrevivir al mata-mata sin una pieza clave de su mediocampo y sostener su candidatura al título.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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