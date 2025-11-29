Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025

Fútbol
/ 29 noviembre 2025
    Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025
    El duelo ante FC Juárez terminó sin goles, pero con el global a favor de los Diablos. FOTO: MEXPSORT

Los Diablos empataron 0-0 en casa frente a los Bravos y aseguraron su pase a la siguiente fase del torneo gracias al triunfo obtenido en la Ida

Toluca aseguró su lugar en las Semifinales del Apertura 2025 al igualar sin goles frente a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez, resultado suficiente para mantener la ventaja obtenida en la Ida y cerrar la serie con un marcador global de 2-1.

El conjunto escarlata llegó al encuentro con la tranquilidad que le daba el triunfo previo y su posición en la tabla, por lo que el reto era administrar el duelo y no permitir que FC Juárez encontrara espacios para reaccionar. La visita, obligada a buscar el marcador, no logró generar peligro real y dejó pasar los minutos sin inquietar el arco local.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul vs Chivas: horario, canal y lo que está en juego en la Vuelta de Cuartos del Apertura 2025

Desde el arranque, el trámite fue pausado. Toluca buscó manejar la posesión, mientras que los fronterizos intentaron presionar sin éxito. Las oportunidades fueron escasas y el ritmo no cambió con el paso del tiempo. El cuadro dirigido por los mexiquenses tuvo algunas aproximaciones, pero ninguna logró exigir de manera seria al portero rival.

Por su parte, FC Juárez terminó el partido sin disparos a portería, reflejando la dificultad que tuvo para elaborar jugadas ofensivas. Con el reloj como rival adicional, su propuesta se diluyó y facilitó que los locales mantuvieran el control de la eliminatoria.

El empate sin goles selló el acceso de Toluca a la siguiente fase, validando el trabajo hecho en la Ida y la ventaja deportiva con la que arrancaron esta llave de Cuartos de Final. El club se instala nuevamente entre los cuatro mejores del torneo, manteniéndose en la ruta por alcanzar un nuevo título.

Ahora, el equipo espera al rival que enfrentará en Semifinales. De momento, Tijuana es el contrincante probable, ya que mantiene ventaja en su serie frente a Tigres. Sin embargo, el panorama puede cambiar: si la UANL consigue revertir el marcador, el oponente sería Rayados, que avanzó tras dejar fuera al América. Otra combinación posible involucra a Chivas, siempre y cuando supere su eliminatoria ante Cruz Azul y los Xolos no consigan imponerse a los felinos.

Con el boleto asegurado, Toluca se concentra en preparar su siguiente desafío, consciente de que el margen de error se reduce y cada partido será determinante en su intento por colocarse una vez más en la final del futbol mexicano.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Toluca

Organizaciones


Liga MX
Toluca FC
Juárez FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

