Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025

Toluca aseguró su lugar en las Semifinales del Apertura 2025 al igualar sin goles frente a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez, resultado suficiente para mantener la ventaja obtenida en la Ida y cerrar la serie con un marcador global de 2-1.

El conjunto escarlata llegó al encuentro con la tranquilidad que le daba el triunfo previo y su posición en la tabla, por lo que el reto era administrar el duelo y no permitir que FC Juárez encontrara espacios para reaccionar. La visita, obligada a buscar el marcador, no logró generar peligro real y dejó pasar los minutos sin inquietar el arco local.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul vs Chivas: horario, canal y lo que está en juego en la Vuelta de Cuartos del Apertura 2025

Desde el arranque, el trámite fue pausado. Toluca buscó manejar la posesión, mientras que los fronterizos intentaron presionar sin éxito. Las oportunidades fueron escasas y el ritmo no cambió con el paso del tiempo. El cuadro dirigido por los mexiquenses tuvo algunas aproximaciones, pero ninguna logró exigir de manera seria al portero rival.