Guido Pizarro ya es el tercer DT con mayor continuidad en la Liga MX

A menos de un año de haber asumido el cargo, Guido Pizarro ya aparece entre los entrenadores con mayor continuidad en la Liga MX, un escenario poco común en un torneo marcado por decisiones rápidas y procesos que rara vez superan el corto plazo. El estratega argentino, hoy al frente de Tigres, ocupa el tercer lugar entre los técnicos con más partidos dirigidos de manera ininterrumpida en el futbol mexicano.

En un contexto donde los proyectos suelen evaluarse semana a semana, la permanencia se ha convertido en una excepción. Cambios constantes en los banquillos, ajustes de emergencia y resultados inmediatos como principal exigencia han reducido el margen de paciencia para los entrenadores. En ese panorama, el caso de Pizarro resulta llamativo por su rápida consolidación.

El actual técnico de los felinos apenas completó su primer torneo completo al mando del equipo y dirigió parte del Clausura 2025, periodo en el que ya suma 44 partidos oficiales con la institución regiomontana. La cifra lo coloca solo por detrás de dos procesos que destacan por su estabilidad y resultados.

La llegada de Guido Pizarro al banquillo se dio de manera inesperada. A inicios del año todavía formaba parte del plantel como futbolista, pero tras la salida de Veljko Paunovic, la directiva apostó por una transición interna. En sus primeros ocho meses como entrenador, condujo a Tigres a dos semifinales y una final, resultados que reforzaron su continuidad y el respaldo interno.

Para dimensionar su posición dentro de la liga, basta revisar los otros procesos más extensos. El primero corresponde a Antonio Mohamed, quien vive una etapa sólida con Toluca. El técnico argentino acumula 52 partidos oficiales y ha marcado un ciclo relevante para los escarlatas, con títulos de liga y torneos adicionales obtenidos a lo largo de 2025.

El segundo lugar lo ocupa André Jardine, actual estratega del América. El brasileño ha dirigido 136 encuentros con las Águilas y su etapa se distingue por un periodo histórico, que incluyó campeonatos consecutivos entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024, además de una final más en el Clausura 2025.

Más abajo en la lista aparecen otros proyectos que buscan consolidarse. Efraín Juárez es el único técnico mexicano dentro de este grupo, con 34 partidos al frente de Pumas, mientras que Domenec Torrent suma 28 encuentros dirigidos con Rayados de Monterrey.

En medio de una liga acostumbrada a los cambios, el proceso de Guido Pizarro avanza como una rareza que combina transición, resultados y continuidad.