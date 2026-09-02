América ficha a Carlos Álvarez: así juega el español que buscó Benfica

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    América ficha a Carlos Álvarez: así juega el español que buscó Benfica
    Carlos Álvarez luce los colores del América tras cerrar su etapa con el Levante, donde sumó 105 partidos, 14 goles y 14 asistencias. FOTO: X/CLUB AMÉRICA

Formado en Sevilla y protagonista del ascenso del Levante, el mediapunta zurdo busca potenciar el ataque de Guillermo Almada

Carlos Álvarez es nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas y el Levante confirmaron este 2 de septiembre el traspaso del español, quien llega con experiencia en LaLiga y el antecedente de haber despertado interés en otros clubes europeos.

La incorporación ofrece a Guillermo Almada una alternativa para generar oportunidades cerca del área. Según Cadena SER, el futbolista acordó un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Se suma a los fichajes de Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja. Iniciará su primera experiencia fuera de España.

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¿QUIÉN ES CARLOS ÁLVAREZ Y CÓMO JUEGA?

Nacido el 6 de agosto de 2003 en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, tiene 23 años, mide 1.68 metros y es zurdo. Se formó en la cantera del Sevilla y llegó al Levante en 2023, donde encontró continuidad para desarrollar su capacidad ofensiva.

Su posición natural es la mediapunta, aunque también puede partir desde la derecha y desplazarse hacia el centro. Destaca por el regate, la visión de juego y los pases entre defensores.

Su tendencia a buscar zonas interiores favorece la asociación con los delanteros, como describe AS en su análisis del jugador.

Por ese perfil, podría ayudar al América a romper defensas cerradas y conectar el mediocampo con el ataque. Su adaptación al ritmo de la Liga MX y a las exigencias de Almada será clave para convertir esas cualidades en rendimiento.

Su balance con el Levante fue de 105 partidos oficiales, 14 goles y 14 asistencias. El recuerdo principal llegó el 25 de mayo de 2025: marcó al minuto 96 ante el Burgos, en El Plantío, el gol que aseguró el regreso del club a Primera División.

¿QUÉ EQUIPOS BUSCARON SU FICHAJE?

Benfica protagonizó el intento más concreto: presentó una oferta de 15 millones de euros en 2025, rechazada por el Levante, según Cadena SER. Las negociaciones con el conjunto portugués terminaron sin acuerdo.

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Rayo Vallecano también se interesó en este cierre de mercado, mientras Sevilla aparecía como una opción para recuperarlo libre en 2027, de acuerdo con El Desmarque.

El América terminó por concretar su llegada y sumará un futbolista cuyo mayor valor está en crear ventajas con el balón y habilitar a sus compañeros.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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