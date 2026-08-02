Pedro Caixinha es destituido de Bravos de Juárez: segundo técnico fuera del Apertura 2026

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    Pedro Caixinha es destituido de Bravos de Juárez: segundo técnico fuera del Apertura 2026
    Pedro Caixinha cerró su etapa con FC Juárez después de perder los tres encuentros iniciales del Apertura 2026. FOTO: ESPECIAL

La goleada frente a Pumas terminó con un proyecto que acumuló 11 derrotas en 20 partidos y dejó al conjunto fronterizo sin puntos

Pedro Caixinha no sobrevivió al desastroso comienzo de FC Juárez en el Apertura 2026. La directiva fronteriza decidió terminar el proceso del portugués después de apenas tres jornadas, con lo que se convirtió en el segundo entrenador que deja su puesto en el torneo de la Liga MX.

La goleada de 5-1 sufrida ante Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez fue el golpe definitivo. Bravos ya había perdido 1-0 frente a Puebla y por idéntico marcador en su visita a Chivas, por lo que permanece en el último lugar, sin puntos, con un gol a favor y siete en contra.

El conjunto de Ciudad Juárez todavía compitió cuando cayó por la mínima en sus primeras dos presentaciones, pero la UNAM exhibió todas sus carencias.

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El triplete de Juninho hizo insostenible la continuidad de Caixinha antes de la pausa por la Leagues Cup.

El estratega de 55 años había llegado en diciembre de 2025 con un contrato por dos años y el respaldo de su experiencia en México. Sin embargo, su proyecto duró únicamente 20 partidos oficiales: consiguió cinco victorias, cuatro empates y sufrió 11 derrotas, para una efectividad de 31.7 por ciento en los puntos disputados.

Sus únicos triunfos fueron ante América, Mazatlán, Atlas, Tigres y Atlético de San Luis. El más llamativo ocurrió en el Clausura 2026, cuando Juárez venció 2-1 a las Águilas como visitante; no obstante, aquel resultado no alcanzó para transformar a un equipo irregular ni construir un funcionamiento sólido.

El palmarés conseguido con Santos Laguna y Cruz Azul elevó las expectativas, pero Caixinha apenas ganó uno de cada cuatro encuentros en la frontera.

La salida del portugués representa la segunda sacudida en los banquillos del Apertura 2026. Días antes, Guido Pizarro presentó su renuncia a Tigres por motivos personales tras sumar un punto en dos fechas.

Caixinha es, entonces, el segundo técnico fuera del torneo, aunque el primero destituido directamente por los resultados.

FC Juárez deberá elegir a su sustituto durante la pausa y reconstruir un proyecto que vuelve a quedar interrumpido. El próximo desafío de Bravos en la Liga MX será visitar a Monterrey, una prueba exigente para un plantel obligado a reaccionar de inmediato y abandonar el fondo de la tabla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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