Fama, poder y ruptura: cuando los hijos de celebridades se enfrentan a sus padres

Israel García
Israel García

De Brooklyn Beckham a Britney Spears, varias figuras públicas han protagonizado distanciamientos familiares marcados por conflictos, dinero, control y escándalos mediáticos

Show
/ 22 febrero 2026
¡Por fin libre! Brooklyn Beckham, primogénito de Victoria y David, se ha sumado a la larga lista de hijos que cortan el cordón umbilical con sus padres célebres después de años de tensiones y conflictos. No es un caso aislado.

Antes siguieron sus pasos la princesa Eugenia, hija menor de Andrés Mountbatten-Windsor y de Sarah Ferguson; Britney Spears, Meghan Markle, el príncipe Harry, Arantxa Sánchez Vicario, Enrique Iglesias, Rihanna, Beyoncé, Angelina Jolie y Jennifer Aniston.

Después de años de distanciamiento, algunos de ellos han logrado recomponer el mapa emocional con sus progenitores; otros, en cambio, han constatado que es imposible tejer de nuevo los lazos de confianza.

Tras la ruptura de este vínculo en teoría inquebrantable se ocultan motivos que se repiten: los celos, la falta de apoyo y afecto, el exceso de control, los abusos, el dinero, la necesidad de emprender el propio camino y las relaciones tóxicas.

LOS BECKHAM SE EXPONEN

En el caso del primogénito de David y Victoria Beckham, se ha sumado además el desprecio que mostraban sus progenitores hacia su esposa, Nicola Peltz Beckham.

El joven de 26 años aseguró haber recibido “ataques sin descanso” tanto en público como en privado. “No quiero reconciliarme con mi familia. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, zanjó.

RIHANNA DIJO ADIÓS

La música también está llena de historias de ruptura generacional. Rihanna denunció a su padre, Ronald Fenty, por aprovecharse de su nombre y de varias de sus marcas registradas.

En esta demanda presentada en una corte federal de California (EE. UU.), Rihanna aseguró que su padre, ya fallecido, creó una empresa llamada Fenty Entertainment con la que se hizo pasar por intermediario de ella para tratar de ganar dinero. Antes de este episodio, Rihanna tuvo una relación muy complicada a causa de las adicciones de su progenitor y el posterior divorcio de su madre.

LOS ENRIQUES

Con 18 años, Enrique Iglesias se marchó de casa porque intuía que su decisión de dedicarse a la música no iba a gustar a su padre. “Hice las maletas y me fui a vivir a Canadá. Sin pensarlo mucho”, recordaba en una entrevista de prensa.

Pese a que durante muchos años había sido un tema tabú, Enrique admitió que durante diez años no tuvo absolutamente ningún contacto con Julio. “No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo, en 2005. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera”.

Julio nunca ha ido a un concierto de Enrique; Enrique dice haber asistido a alguno de Julio. Sin abandonar el mundo de la música, Britney Spears no habla con su padre, James Parnell Spears, tras el fin de la tutela legal en 2021.

EN FAMILIA REAL

Meghan y Thomas; Enrique y Carlos...Por otro lado, las tensiones entre Meghan Markle y su familia, especialmente con su padre, Thomas Markle, han sido constantes desde antes de su boda con el príncipe Enrique en 2018.

Thomas no asistió al enlace tras pactar unas fotografías con paparazzi y sufrir problemas cardíacos, lo que marcó el inicio de un prolongado distanciamiento. Desde entonces, ambos no se hablan, y Meghan le reprochó haber roto su corazón y conceder entrevistas a la prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Construyen MrBeast y Eugenio Derbez una escuela en México

En una entrevista a The Sun on Sunday, Markle afirmó que el teléfono al que llama a su hija “no funciona” y no tiene “manera de contactar con ella”.

La relación entre el marido de Megan, el príncipe Enrique, duque de Sussex, y su padre, el rey Carlos III, también ha estado marcada por años de distanciamiento y tensiones. Desde que Enrique y Meghan renunciaron a sus funciones reales en 2020 y se trasladaron a Estados Unidos, los contactos entre padre e hijo han sido escasos y breves. (Con información de EFE)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

