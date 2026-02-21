Marx Arriaga, los Therians y la reforma electoral, los protagonistas del debate público en redes

La conversación pública en redes sociales tuvo tres protagonistas claros entre el 12 y el 18 de febrero: la destitución de Marx Arriaga, el anuncio de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum y el inesperado fenómeno de los llamados Therians, que se coló en el debate digital entre memes, críticas ideológicas y acusaciones de “cortina de humo”. De acuerdo con el reporte “Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos” de MW Group , la discusión política concentró una parte relevante de las menciones en la red social X, en un entorno marcado por polarización, burlas y desconfianza hacia las decisiones del gobierno federal. TE PUEDE INTERESAR: Marx Arriaga, el personaje empedernido en un puesto que ya no es

Las razones que da Marx Arriaga, ex responsable de los nuevos libros de texto de la SEP, para explicar su despido dejan mal parada a la cúpula de la 4T. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir explicación sobre la decisión y sus implicaciones. — Lorenzo Meyer (@DrLorenzoMeyer) February 21, 2026

MARX ARRIAGA: ENTRE BURLAS, CRÍTICA Y DEFENSA El despido de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos detonó una conversación fragmentada. Según el análisis, el 26.3 por ciento de las narrativas se centró en burlas hacia el funcionario, con usuarios que celebraron su salida y utilizaron calificativos despectivos . Otro 18.4 por ciento de la conversación retomó las críticas a los libros de texto diseñados bajo su gestión, señalando errores y cuestionando su enfoque ideológico. En contraste, un 2.7 por ciento lamentó su destitución y destacó su compromiso con la educación pública , mostrando que, aunque minoritaria, existe una base que respalda su labor. El reporte también identifica una narrativa que sugiere que el despido habría sido utilizado como distractor frente a otros señalamientos políticos, lo que refleja el clima de sospecha permanente que domina la conversación digital . Además, se dio seguimiento a su permanencia en oficinas de la SEP y a su presunta negativa inicial a abandonar el cargo, un episodio que alimentó la viralización del tema. La discusión en torno a su sustitución por Nadia López también generó comentarios críticos, incluyendo cuestionamientos sobre supuestos vínculos políticos y actividades privadas.

REFORMA ELECTORAL: RUPTURA ENTRE ALIADOS Y ACUSACIONES DE ‘LEY MADURO’ Mientras la polémica por Arriaga crecía, la presidenta Sheinbaum anunció que presentará en los próximos días su reforma electoral. En redes, el tema se convirtió en uno de los ejes centrales del debate político. El 36.3 por ciento de las narrativas identificadas se enfocó en los desacuerdos entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respecto a puntos clave como la eliminación de plurinominales . La posibilidad de una fractura entre aliados alimentó especulaciones sobre el alcance real de la iniciativa.

Hay tiro 🧨 “la #ReformaElectoral la vamos a presentar este martes 24 con aliados o sin aliados (PT @partidoverdemex ) , pero VA” @Claudiashei lo que se ve no se juzga. Vean a @RicardoMonrealA @PedrohacesO y @GabyJimenezMX Además, el 7 de marzo hay consejo nacional de @morena... pic.twitter.com/ID8ciBzxD7 — Lourdes mendoza (@lumendoz) February 21, 2026

Un 15.8 por ciento de los mensajes se manifestó abiertamente en contra de la reforma, calificándola como “Ley Maduro” y advirtiendo sobre riesgos democráticos . Además, el 10.5% vinculó el eventual cambio electoral con posibles afectaciones en la negociación del T-MEC , lo que amplió la conversación hacia el terreno económico. También hubo expresiones ciudadanas fuera de la red: el informe registra la realización de una cadena humana el 15 de febrero como protesta contra la reforma. A la par, un 1.7 por ciento celebró la eventual eliminación de plurinominales, mostrando que la discusión no es unánime y que existen sectores que respaldan el ajuste al sistema electoral.

THERIANS: MEMES, CONFUSIÓN Y BATALLA CULTURAL En medio de la agenda política, emergió con fuerza el término “Therians”. La conversación, de acuerdo con MW Group, estuvo dominada por memes y comparaciones culturales: el 39.8 por ciento de las narrativas generó contenidos humorísticos, incluso representando a personajes de Morena como Therians. Sin embargo, el 32.2 por ciento sostuvo que el tema surgió como una cortina de humo para desviar la atención de problemáticas más graves. Otros usuarios expresaron desconcierto o rechazo, mientras que un 2.2 por ciento vinculó el fenómeno con contenidos de libros de texto de la SEP, conectando así el debate cultural con la discusión educativa. TE PUEDE INTERESAR: ‘Movimiento therian’: el derecho a ser imbécil El informe muestra cómo un asunto originalmente marginal puede escalar en la agenda digital cuando se combina con polarización política y humor viral. La mezcla de ideología, identidad y educación convirtió a los Therians en un símbolo más de la llamada “batalla cultural” en redes.

Les hicieron un cartel de bienvenida a los therians🐱🐯 Alumnos de la UNAM esperan a esta comunidad por la convocatoria de la primera reunión en CU.



📹: Irvin López pic.twitter.com/nNVZVKc49q — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 20, 2026