Marx Arriaga, los Therians y la reforma electoral, los protagonistas del debate público en redes

México
/ 21 febrero 2026
    Marx Arriaga, los Therians y la reforma electoral, los protagonistas del debate público en redes
    El show de Marx Arriaga tras su despido de la SEP provocó una ola de reacciones en las redes sociales. Cuartoscuro

Análisis de la conversación digital de MW Group muestra las opiniones encontrados sobre estos tres temas

La conversación pública en redes sociales tuvo tres protagonistas claros entre el 12 y el 18 de febrero: la destitución de Marx Arriaga, el anuncio de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum y el inesperado fenómeno de los llamados Therians, que se coló en el debate digital entre memes, críticas ideológicas y acusaciones de “cortina de humo”.

De acuerdo con el reporte “Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos” de MW Group , la discusión política concentró una parte relevante de las menciones en la red social X, en un entorno marcado por polarización, burlas y desconfianza hacia las decisiones del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Marx Arriaga, el personaje empedernido en un puesto que ya no es

MARX ARRIAGA: ENTRE BURLAS, CRÍTICA Y DEFENSA

El despido de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos detonó una conversación fragmentada. Según el análisis, el 26.3 por ciento de las narrativas se centró en burlas hacia el funcionario, con usuarios que celebraron su salida y utilizaron calificativos despectivos .

Otro 18.4 por ciento de la conversación retomó las críticas a los libros de texto diseñados bajo su gestión, señalando errores y cuestionando su enfoque ideológico. En contraste, un 2.7 por ciento lamentó su destitución y destacó su compromiso con la educación pública , mostrando que, aunque minoritaria, existe una base que respalda su labor.

El reporte también identifica una narrativa que sugiere que el despido habría sido utilizado como distractor frente a otros señalamientos políticos, lo que refleja el clima de sospecha permanente que domina la conversación digital . Además, se dio seguimiento a su permanencia en oficinas de la SEP y a su presunta negativa inicial a abandonar el cargo, un episodio que alimentó la viralización del tema.

La discusión en torno a su sustitución por Nadia López también generó comentarios críticos, incluyendo cuestionamientos sobre supuestos vínculos políticos y actividades privadas.

$!En la Cámara de Diputados cada vez se ve más alejada la posibilidad de que pase sin contratiempos la reforma electoral, ante el rechazo del Verde y el PT.
En la Cámara de Diputados cada vez se ve más alejada la posibilidad de que pase sin contratiempos la reforma electoral, ante el rechazo del Verde y el PT. Cuartoscuro

REFORMA ELECTORAL: RUPTURA ENTRE ALIADOS Y ACUSACIONES DE ‘LEY MADURO’

Mientras la polémica por Arriaga crecía, la presidenta Sheinbaum anunció que presentará en los próximos días su reforma electoral. En redes, el tema se convirtió en uno de los ejes centrales del debate político.

El 36.3 por ciento de las narrativas identificadas se enfocó en los desacuerdos entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respecto a puntos clave como la eliminación de plurinominales . La posibilidad de una fractura entre aliados alimentó especulaciones sobre el alcance real de la iniciativa.

Un 15.8 por ciento de los mensajes se manifestó abiertamente en contra de la reforma, calificándola como “Ley Maduro” y advirtiendo sobre riesgos democráticos . Además, el 10.5% vinculó el eventual cambio electoral con posibles afectaciones en la negociación del T-MEC , lo que amplió la conversación hacia el terreno económico.

También hubo expresiones ciudadanas fuera de la red: el informe registra la realización de una cadena humana el 15 de febrero como protesta contra la reforma. A la par, un 1.7 por ciento celebró la eventual eliminación de plurinominales, mostrando que la discusión no es unánime y que existen sectores que respaldan el ajuste al sistema electoral.

$!En los últimos días, las redes sociales han dado cuenta del fenómeno de los Therians en todo el país.
En los últimos días, las redes sociales han dado cuenta del fenómeno de los Therians en todo el país. Cuartoscuro

THERIANS: MEMES, CONFUSIÓN Y BATALLA CULTURAL

En medio de la agenda política, emergió con fuerza el término “Therians”. La conversación, de acuerdo con MW Group, estuvo dominada por memes y comparaciones culturales: el 39.8 por ciento de las narrativas generó contenidos humorísticos, incluso representando a personajes de Morena como Therians.

Sin embargo, el 32.2 por ciento sostuvo que el tema surgió como una cortina de humo para desviar la atención de problemáticas más graves. Otros usuarios expresaron desconcierto o rechazo, mientras que un 2.2 por ciento vinculó el fenómeno con contenidos de libros de texto de la SEP, conectando así el debate cultural con la discusión educativa.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Movimiento therian’: el derecho a ser imbécil

El informe muestra cómo un asunto originalmente marginal puede escalar en la agenda digital cuando se combina con polarización política y humor viral. La mezcla de ideología, identidad y educación convirtió a los Therians en un símbolo más de la llamada “batalla cultural” en redes.

POLARIZACIÓN COMO CONSTANTE

El análisis de MW Group confirma que la conversación sociodigital en México mantiene una tendencia a la polarización y a la rápida escalada de narrativas confrontativas . Marx Arriaga se convirtió en blanco de burlas y críticas, pero también en bandera de defensa ideológica. La reforma electoral abrió fisuras entre aliados y desató comparaciones internacionales. Los Therians, por su parte, evidenciaron cómo la cultura digital puede transformar un fenómeno identitario en munición política.

En suma, la semana dejó claro que el debate público en redes no sólo refleja la agenda política, sino que la moldea y la intensifica. Entre destituciones, reformas y memes, la conversación digital se consolidó como un termómetro —y a la vez catalizador— de la disputa por el sentido del rumbo político del país.

