Abatidos en operativo de EU serían de Nayarit y Jalisco

CDMX.- La muerte de ocho tripulantes en el Pacífico, tras los ataques del Comando Sur de Estados Unidos, derivó en una serie de protestas en la costa de Nayarit, donde familiares y habitantes realizaron misas, procesiones y homenajes públicos en memoria de las víctimas, originarias de la zona de Bahía de Banderas, y de Cabo Corrientes, Jalisco.

En la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle, familias confirmaron a medios locales que siete de los fallecidos eran vecinos del poblado y organizaron una ceremonia religiosa seguida de una caminata hacia la marina, donde arrojaron flores al mar en señal de duelo.

“#MiercolesNegro #DescansenEnPaz. Hoy amanecimos con una tristeza en nuestro pueblo, 7 familias de luto, 7 amigos, infinidad de anécdotas, hoy con el respeto que siempre les he tenido, pido a Dios una pronta resignación para cada una de las familias y a Carlos, Coitel, Adrian, Bamban, Diego, Abel y Moreño siempre los recordaré como buenos amigos; en donde se encuentren, se les va a extrañar y de mucho”, escribió Carlos Camarena, originario de esa localidad.

En tanto, otro de los fallecidos sería de Cabo Corrientes, Jalisco. Estas acciones marcaron las primeras expresiones públicas de inconformidad y exigencia de información tras el operativo estadounidense.

El malestar creció porque, según reportes locales, los muertos serían originarios de Bahía de Banderas, siete de ellos de La Cruz de Huanacaxtle, y uno de Cabo Corrientes.

No obstante, no se han aportado identidades de las víctimas. En la zona, familias y pescadores han reclamado la falta de detalles oficiales sobre el ataque.