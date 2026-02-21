Abatidos en operativo de EU serían de Nayarit y Jalisco
De acuerdo con versiones en redes sociales, siete de los fallecidos viajaban en embarcaciones atacadas por el Comando Sur norteamericano
CDMX.- La muerte de ocho tripulantes en el Pacífico, tras los ataques del Comando Sur de Estados Unidos, derivó en una serie de protestas en la costa de Nayarit, donde familiares y habitantes realizaron misas, procesiones y homenajes públicos en memoria de las víctimas, originarias de la zona de Bahía de Banderas, y de Cabo Corrientes, Jalisco.
En la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle, familias confirmaron a medios locales que siete de los fallecidos eran vecinos del poblado y organizaron una ceremonia religiosa seguida de una caminata hacia la marina, donde arrojaron flores al mar en señal de duelo.
“#MiercolesNegro #DescansenEnPaz. Hoy amanecimos con una tristeza en nuestro pueblo, 7 familias de luto, 7 amigos, infinidad de anécdotas, hoy con el respeto que siempre les he tenido, pido a Dios una pronta resignación para cada una de las familias y a Carlos, Coitel, Adrian, Bamban, Diego, Abel y Moreño siempre los recordaré como buenos amigos; en donde se encuentren, se les va a extrañar y de mucho”, escribió Carlos Camarena, originario de esa localidad.
En tanto, otro de los fallecidos sería de Cabo Corrientes, Jalisco. Estas acciones marcaron las primeras expresiones públicas de inconformidad y exigencia de información tras el operativo estadounidense.
El malestar creció porque, según reportes locales, los muertos serían originarios de Bahía de Banderas, siete de ellos de La Cruz de Huanacaxtle, y uno de Cabo Corrientes.
No obstante, no se han aportado identidades de las víctimas. En la zona, familias y pescadores han reclamado la falta de detalles oficiales sobre el ataque.
Además de los actos religiosos, en redes sociales circularon mensajes de despedida, incluido un video atribuido a un hombre identificado como “capitán Alonso” que navegó millas, cerca del punto del ataque militar.
“Buenos días amigos, aquí estamos en el altamar, al western de Islas Marías, a 30 millas. Quiero hacer una ofrenda para mis amigos que fueron víctimas del altamar.
“En realidad eran unas personas muy finas, unos amigos agradables de La Cruz de Huanacaxtle. Nayaritas mis compas, aquí les quiero dar su ofrendita. Y pronto resignación para la familia; se les va a extrañar, eran unos muy buenos amigos. Espero Dios que vuelen alto y que naden por todo el Pacífico como nos salían a hacer”, expuso.
Comunidades pesqueras siguen a la espera de un posicionamiento formal del Gobierno mexicano.
Hasta ahora, ni autoridades federales ni estatales han informado sobre la nacionalidad de los abatidos y la procedencia de las dos embarcaciones en las que viajaban. Tampoco se ha dado a conocer qué actividad realizaban en altamar.
El 16 de febrero, el jefe del Comando Sur, General Francis L. Donovan, indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.
“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico. Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido. @DeptofWar #OpSouthernSpear”, posteó el Comando Sur el 17 de febrero.
Por separado, en Nayarit, fuentes locales aseguran que las embarcaciones atacadas por fuerzas de Estados Unidos en altamar estarían vinculadas a presuntos operadores criminales de Nayarit.
Señalan que dos lanchas pertenecerían a Roberto Meza Castañeda, alias “Beto Bonkes”, y una más a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, junto con un supuesto socio identificado como Raúl Morín, “La Fresa”.
Otra publicación también señala que un individuo llamado Juan Rodríguez sería el encargado de la logística de carga y descarga de mercancía para trasladarla hacia Estados Unidos desde la zona de la bahía en Bahía de Banderas.
El mensaje incluye acusaciones -sin pruebas- de que dichos personajes habrían cometido abusos contra la población local y advierte que se divulgaría más información sobre ellos.
En fuentes oficiales estadounidenses existen antecedentes para dos de los nombres citados.
Tanto “Beto Bonkes” como “El Jardinero” aparecen en listados de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) por presuntos vínculos con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esos registros se refieren a investigaciones financieras, principalmente por lavado.