¿Adiós a Rayados? Sergio Canales no viaja a Torreón para cerrar el Clausura ante Santos

La ausencia de Sergio Canales encendió las alarmas en Rayados de Monterrey antes de su visita a Torreón para enfrentar a Santos Laguna, en el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista español no realizó el viaje con el plantel regiomontano y su baja disparó los rumores sobre una posible salida del club albiazul. Canales quedó fuera de la convocatoria para el partido de este domingo en el Estadio Corona, situación que se suma a los señalamientos sobre su futuro contractual y a versiones que lo colocan nuevamente en la órbita del futbol español.

Récord afirma que el jugador no viajó a la Comarca Lagunera y que también fue visto en El Barrial despidiéndose de integrantes del staff, mientras que Posta Deportes reportó que el futbolista habría retirado pertenencias de las instalaciones del club. El contexto aumenta la incertidumbre. Canales no tuvo participación en el partido anterior ante Puebla y ahora suma otro encuentro sin actividad, justo cuando Rayados cerrará un torneo que quedó lejos de las expectativas.

Otros futbolistas como Uroš Đurđević, Óliver Torres y Anthony Martial también aparecieron como bajas importantes para el viaje a Torreón, por lo que Monterrey afrontará el cierre con un plantel limitado. La situación del cántabro ya venía rodeada de dudas. Cadena SER reportó esta semana que Canales aún no ha renovado con Rayados y que existe una opción contractual para ampliar su vínculo hasta 2027, aunque esa decisión deberá resolverse entre el jugador, sus representantes y la directiva. El mismo reporte apunta que la primera quincena de mayo será clave para definir si continúa en México o queda libre para buscar una nueva etapa, con Racing de Santander como uno de los nombres ligados a su futuro. SANTOS VS RAYADOS: JUEGO POR EL ORGULLO NORTEÑO En lo deportivo, Rayados llega a la Jornada 17 con la obligación de cerrar con dignidad un Clausura 2026 marcado por la frustración. El equipo regiomontano prometía pelear por la Liguilla, pero quedó fuera de la clasificación después de un cierre irregular y de la salida de Domènec Torrent. Monterrey llega tras vencer 2-1 a Puebla, aunque ubicado en la undécima posición, con cinco triunfos, tres empates y ocho derrotas. Del otro lado, Santos Laguna tampoco tiene margen competitivo para modificar su destino. El conjunto lagunero firmó otro torneo para el olvido y llegará al cierre con apenas nueve puntos, instalado en el fondo de la tabla general. Incluso con una victoria sobre Rayados, los Guerreros no podrían abandonar el último lugar, pues Puebla, penúltimo, ya suma 13 unidades.

El partido entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey se jugará este domingo a las 5 de la tarde, en el Estadio Corona. La transmisión está programada por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime en YouTube.

Más allá del resultado, la atención estará puesta en lo que ocurra fuera de la cancha. Para Santos, será el cierre de una campaña que confirma su crisis deportiva; para Rayados, el duelo puede marcar el fin de un ciclo. La ausencia de Sergio Canales en Torreón no sólo debilita al equipo de Monterrey, también alimenta la sensación de que el español podría estar viviendo sus últimas horas como jugador albiazul.

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