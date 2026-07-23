¡Histórico regreso! Atlante vs América: horario, dónde ver y alineaciones de la J2 del Apertura 2026

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    ¡Histórico regreso! Atlante vs América: horario, dónde ver y alineaciones de la J2 del Apertura 2026
    Atlante se reencontrará con su afición capitalina en una noche histórica frente al América, rival al que no enfrenta oficialmente desde 2014. FOTOS: MEXSPORT

Los Potros buscarán sus primeros puntos del Apertura 2026 ante unas Águilas que llegan con tres bajas, pero motivadas tras vencer al Querétaro

Doce años de espera desembocarán en una noche cargada de historia. El Atlante disputará su primer partido como local desde que regresó a la Liga MX y lo hará frente al América, en un Estadio Banorte que volverá a recibir futbol mexicano después de la Copa del Mundo 2026.

Potros de Hierro y Águilas se enfrentarán este viernes 24 de julio, a las 9 de la noche, por la Jornada 2 del Apertura 2026.

El encuentro podrá verse en televisión abierta por Azteca 7, además de ESPN, Disney+ y Azteca Deportes en vivo.

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El compromiso representa el reencuentro del Equipo del Pueblo con su afición capitalina y con el escenario que será su casa durante esta nueva etapa. Atlante no juega como anfitrión en Primera División desde hace más de una década y quiere celebrar la ocasión obteniendo sus primeros puntos.

El conjunto de Miguel Herrera llega herido. En su retorno al máximo circuito tomó ventaja ante Necaxa con anotación de Eugenio Pizzuto, pero permitió dos goles en la recta final y cayó 2-1 en Aguascalientes.

Christian “Hobbit” Bermúdez anticipó un duelo intenso y de muchos reflectores. El referente advirtió que los Potros no regresaron “a estar por estar”: buscan la Liguilla y competir por el título.

Una de las incógnitas estará en la portería. David Ospina, guardameta colombiano de 38 años y flamante refuerzo del Atlante, ya se incorporó y podría estrenarse ante las Águilas. Si Miguel Herrera decide esperar, Óscar Jiménez conservaría la titularidad.

América aterriza con un escenario distinto. El equipo de Guillermo Almada venció 1-0 al Querétaro en La Corregidora gracias a un golazo de Isaías Violante al minuto 83, aunque su funcionamiento dejó dudas: Henry Martín falló un penal y Alan Cervantes fue expulsado en el cierre.

Cervantes estará suspendido, mientras Luis Ángel Malagón y Alejandro Zendejas continuarán fuera por lesión. Rodolfo Cota seguiría bajo los tres postes e Israel Reyes ocuparía una plaza en el mediocampo, con Raphael Veiga como conductor y Henry Martín al frente.

El choque revive una rivalidad capitalina congelada desde el 1 de febrero de 2014. Aquella tarde, América se impuso 1-0 con gol de Miguel Layún en el último partido oficial entre ambos dentro de la Liga MX.

Esta vez aparece otro ingrediente: Miguel Herrera, campeón con las Águilas en 2013, tratará de frenar al club donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera.

ATLANTE VS AMÉRICA: POSIBLES ALINEACIONES

Atlante: Óscar Jiménez; Armando Escobar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Nico Carrera; Walter Portales, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández; Luis Calzadilla, Luis Puente y Jhojan Julio.

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

El Atlante vs América no será otro partido de la Jornada 2: será el regreso de los Potros a casa y una prueba inmediata para el proyecto azulgrana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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