‘Hormiga’ González, a un paso del debut con Olympiacos: fue convocado ante Asteras

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    ‘Hormiga’ González, a un paso del debut con Olympiacos: fue convocado ante Asteras
    Armando “Hormiga” González podría disputar ante Asteras Tripolis sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Olympiacos. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El canterano de Chivas portará el dorsal 34 y competirá con El Kaabi, Jota Silva y Clayton por sus primeros minutos en el ataque rojiblanco

Armando “Hormiga” González se acercó a su debut europeo. El delantero mexicano recibió su primera convocatoria con el Olympiacos y podría jugar este domingo 30 de agosto, cuando los rojiblancos visiten al Asteras Tripolis en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

José Luis Mendilibar incluyó al exatacante de Chivas en una lista de 24 futbolistas para el encuentro que comenzará a las 12 de la tarde, en el Estadio Theodoros Kolokotronis.

El llamado no garantiza minutos, pero confirma que el técnico español ya lo considera como alternativa ofensiva tras una semana de adaptación.

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LA “HORMIGA” PORTARÁ EL 34

González aparece entre los delanteros convocados junto con Ayoub El Kaabi, Jota Silva y Clayton.

El mexicano conservará el dorsal 34 que utilizó con el Guadalajara y llevará “Hormiga” en la espalda durante su primera experiencia fuera de la Liga MX.

El atacante llegó a Grecia el 21 de agosto y fue anunciado un día después. Desde entonces trabaja con el conjunto de El Pireo, por lo que Mendilibar podría darle entrada desde el banquillo e integrarlo gradualmente al futbol helénico.

Olympiacos abrió la temporada con una victoria de 1-0 sobre Atromitos y sumó sus primeros tres puntos.

Ahora buscará mantener el paso perfecto frente a un Asteras que tiene en su plantilla al defensa mexicano Jordan Silva, por lo que el posible estreno de González abriría un duelo mexicano en Grecia.

DE CHIVAS AL RETO EUROPEO

La “Hormiga”, de 23 años, dejó al Rebaño después de marcar 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Fue campeón de goleo con 12 tantos en el primero de esos torneos y su rendimiento lo llevó a la Selección Mexicana y al Mundial de 2026.

Su llegada genera expectativas en un Olympiacos que disputará la Europa League y exige competir por todos los títulos.

La primera señal llegó con esta convocatoria: si Mendilibar decide utilizarlo ante Asteras, Armando González iniciará su aventura europea ocho días después de ser presentado.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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